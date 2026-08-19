Schiff 2024 vor Sizilien untergegangen:Das Rätsel der eigentlich unsinkbaren Yacht "Bayesian"
von Thomas J. Kramer
Es war eine Tragödie, bei der sieben Menschen starben. Am 19. August 2024 versank die Luxusyacht "Bayesian" vor Sizilien. Die ungelöste Frage: Warum sank das Schiff so schnell?
Zwei Jahre nach dem Untergang der Luxus-Segelyacht "Bayesian" vor der italienischen Insel Sizilien stellen sich immer noch Fragen: War extremes Wetter allein verantwortlich oder spielten Konstruktionsmerkmale und menschliche Fehler eine entscheidende Rolle? Sieben Menschen kamen am 19. August 2024 in Italien ums Leben.
Das Schiff galt als technisches Meisterwerk und als äußerst sicher. Doch warum kenterte die Yacht, während ein kleineres Schiff ganz in der Nähe mit dem deutschen Kapitän Karsten Börner den Sturm weitgehend unbeschadet überstand und er sogar 15 Überlebende retten konnte?
Der spektakuläre Mast als Windfang
Nach der Wrackbergung 2025 konnten die Ermittler Rumpf, technische Systeme und aufgezeichnete Daten auswerten. Dabei zeigte sich, dass nicht nur das Wetter, sondern vor allem das Zusammenspiel aus Konstruktion und Bedienung zum Unglück beigetragen haben könnte.
Besonders auffällig an dem Schiff war der über 72 Meter hohe Aluminiummast, beim Bau der höchste seiner Art weltweit. Dieser Mast wirkte bei starkem Seitenwind wie ein gewaltiger Hebel. Nach Einschätzung der britischen Unfalluntersuchungsbehörde MAIB mit dem Effekt eines enormen Drehmoments, so könnten starke Böen die Yacht breitseits getroffen haben, das Schiff kippte einfach um.
Der kritische Faktor: der ausfahrbare Kiel
Die "Bayesian" verfügte über einen sogenannten Lifting Keel. Mit ausgefahrenem Kiel lag die Yacht tief im Wasser mit hoher Stabilität, der Tiefgang betrug so zehn Meter. Im eingefahrenen Zustand verringerte sich der Tiefgang auf nur vier Meter, das Schiff verlor einen Teil seiner aufrichtenden Wirkung.
Berechnungen der University of Southampton zeigen, dass der kritische Kenterwinkel mit hochgezogenem Kiel nur bei etwas über 70 Grad lag. Wurde dieser Wert überschritten, konnte sich die Yacht nicht mehr selbst aufrichten wie andere Segelboote, sondern fiel um.
- Typ: Luxus-Segelyacht (Slup, einmastiges Segelboot mit zwei Hauptsegeln: einem Großsegel und einem Vorsegel)
- Länge: 56 Meter
- Bruttoraumzahl (Gewicht): ca. 473 Tonnen
- Mast: ca. 72 Meter (höchster Aluminiummast der Welt) mit Segelflächen von bis zu 3.000 Quadratmetern
- Werft: Perini Navi (Italien)
- Baujahr: 2008
Warum drang so schnell so viel Wasser ein?
Die Wetterlage im August 2024 war heftig vor Sizilien, aber nicht außergewöhnlich genug, um ein korrekt betriebenes Schiff zum Sinken zu bringen. Im Fokus stehen deshalb auch mögliche Fehler der Besatzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen waren wahrscheinlich wichtige Öffnungen trotz Unwetterwarnungen nicht vollständig geschlossen. Das Dilemma: Ohne geöffnete Luken hätten Aggregate und Klimaanlagen nicht laufen können. Als sich die Yacht stark seitlich neigte, drangen deswegen mutmaßlich große Mengen Wasser in das Innere ein, die Aggregate fielen aus, das Schiff war wahrscheinlich manövrierunfähig.
Der Kiel war eingefahren, wie Bilder der gehobenen Yacht belegen. Einige Ermittler sehen daher weniger höhere Gewalt als vielmehr eine Kette von Fehlentscheidungen als Ursache des Unglücks.
Die Verantwortung könnte jedoch nicht allein bei der Crew liegen. Die MAIB stellte fest, dass das Stabilitätshandbuch der Yacht die kritischen Grenzwerte für die Stabilität bei extremem Seitenwind nicht eindeutig beschrieb. Damit stellt sich die Frage, ob Kapitän und Offiziere überhaupt wussten, wie stark sich die Stabilität bei eingefahrenem Kiel verringerte. Der Fall zeigt exemplarisch die technische Komplexität der Bedienung moderner Superyachten.
Folgen für den Yachtbau
Der Untergang der "Bayesian" gilt inzwischen als wichtiger Präzedenzfall für die Megayacht-Industrie. Experten erwarten strengere Sicherheitsstandards, insbesondere für große Segel, Stabilitätsberechnungen und Notfallsysteme. Zudem könnten künftig automatisierte Schließsysteme für Luken und Schotten sowie präzisere Stabilitätshandbücher vorgeschrieben werden. Und es wird eine Entwicklung besserer Wetter-Vorhersagesysteme benötigt.
Die zentrale Lehre aus der Katastrophe lautet: Selbst modernste Luxus- und Hochleistungsyachten bleiben den Gesetzen der Physik unterworfen. Aber: Sicherheit muss stets Vorrang vor Design und Komfort haben.
Thomas J. Kramer ist Redakteur der Redaktion Terra X.
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