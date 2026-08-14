Katamaran-Unfall auf dem Bodensee - zwölf Verletzte

Bei Konstanz ist ein Katamaran frontal gegen eine Hafenmauer gefahren. Zwölf Menschen wurden verletzt, darunter die beiden Schiffsführer. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein Passagierschiff ist frontal gegen eine Hafenmauer in Konstanz geprallt - Dabei wurden mindestens zwölf Menschen verletzt. 14.08.2026 | 0:19 min

Mitten im morgendlichen Verkehr ist ein Katamaran in Konstanz frontal gegen eine Hafenmauer gefahren. Zwölf Menschen wurden verletzt, darunter die beiden Schiffsführer. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Reederei für niemanden.

An Bord des Katamarans "Constanze" waren zum Zeitpunkt des Unfalls 14 Passagiere. Das Schiff war damit vergleichsweise leer - es kann bis zu 182 Menschen befördern. Nach dem Aufprall wurden die Verletzten über die Mole und mit Booten vom Katamaran gebracht, teilte die Polizei mit. Einige kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

Am Unfallort waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Katamaran erheblich beschädigt

Der Katamaran wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt: Beide Rümpfe wurden eingedrückt. Wasser drang nach Angaben der Polizei allerdings nicht in das Schiff ein. Auch Betriebsstoffe liefen demnach nicht aus. Der Katamaran liegt weiterhin stabil im Wasser.

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Warum das Schiff gegen die Hafenmauer prallte, ist noch unklar. Die Wasserschutzpolizei versucht, den Unfall zu rekonstruieren - unter anderem mit Drohnenaufnahmen, den aufgezeichneten Daten des Katamarans und einem Taucheinsatz.

Verbindung nach Friedrichshafen eingeschränkt

Der Unfall trifft eine wichtige Verbindung über den Bodensee. Die Katamarane fahren normalerweise stündlich zwischen Konstanz und Friedrichshafen und werden vor allem von Pendlern genutzt.

Nach dem Unfall steht allerdings nur noch ein Katamaran zur Verfügung. Die Verbindung fährt deshalb vorerst nur noch alle zwei Stunden. Ein drittes Schiff der Reederei befindet sich derzeit in der Wartung.

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Quelle: dpa