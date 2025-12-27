Bergbautradition seit der Bronzezeit:Erzgebirge: Wie Fluten Geschichte des Bergbaus neu schrieben
von Andreas Singler
Das Hochwasser 2002 spülte im Erzgebirge Zugänge zu einigen der ältesten Silberabbaustätten in Europa frei. Groß angelegte Forschung wies danach Bergbau vor fast 4.000 Jahren nach.
2002 - eine Jahrhundertflut traf den Osten Deutschlands und verursachte entlang seiner Flüsse Milliardenschäden. Doch auf ihr Konto ging auch ein unerwarteter Nebeneffekt für die Wissenschaft. In Dippoldiswalde, einer großen Kreisstadt im Erzgebirge unweit von Dresden und der tschechischen Grenze, traten plötzlich mitten in der Stadt Erdlöcher auf.
Die Fluten spülten Gänge und Schächte frei, die seit Jahrhunderten kein Mensch mehr betreten hatte: Spuren mittelalterlicher Silberbergwerke und Fenster in die damalige Bergbaukultur. Für Christiane Hemker vom sächsischen Landesamt für Archäologie war dies eine kleine Sensation:
Bergbaugeschichte im Erzgebirge wird neu geschrieben
Alle anderen in Europa derzeit bekannten Bergwerke aus dieser Zeit wurden laut Christiane Hemker "von späteren Bergbauphasen überprägt". Dadurch seien die frühen Spuren der Anfänge weitgehend verwischt. "Wir wussten, bevor wir Dippoldiswalde entdeckt hatten, nichts über mittelalterlichen Bergbau und auch nichts über die Bergbauprozesse unter Tage aus archäologischen Quellen", so Hemker. Die Wissenschaft vermag nun 300 Jahre weiter zurückzublicken als zuvor.
Sehen Sie die Doku "Entschlüsselt. Silber im Erzgebirge" am 5. Januar 2026 um 3:30 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Dank der überraschenden Funde in Dippoldiswalde - Jahresringanalysen datierten die verbauten Hölzer bis ins Jahr 1185 - kann die Geschichte des mittelalterlichen Bergbaus in der Region mittlerweile neu geschrieben werden. Das liegt auch an der Durchführung des von der EU zwischen 2012 und 2018 geförderten ArchaeoMontan-Projektes für das gesamte Erzgebirge.
Beschwerliche Arbeit in engen Stollen - und ein frühes Entwässerungssystem
Wie die ZDFinfo-Dokumentation "Entschlüsselt. Silber im Erzgebirge" zeigt, war der Bergbau im ausgehenden 12. Jahrhundert trotz der Beschwerlichkeit der Arbeit in engen, tiefen Stollen viel fortschrittlicher als erwartet.
Zwar dauerte es rund einen Monat, bis sich die Bergleute einen Meter weit in den Berg hineingegraben hatten. Andererseits zeugen Haspeln aus Holz und Gefäße aus Holz oder Leder davon, dass die Kumpel schon früh in der Lage waren, eindringendes Grundwasser selbst aus weiter Tiefe abzuschöpfen und abzuleiten: "Bei etwa 22 Meter unter Tage haben wir ein Stollensystem entdeckt, das viele der Bergwerke miteinander verbunden hat", berichtet Christiane Hemker.
"Berggeschrey" - der Hype um das Silber im Mittelalter
Die Befunde neuerer Forschung erzählen die Geschichte vom ersten großen "Berggeschrey", einem Silberrausch, der das Erzgebirge in wenigen Jahren zu einem europäischen Zentrum des Bergbaus heranwachsen ließ.
Wissenschaftliche Fortschritte durch virtuelle Archäologie
Möglich wurde der wissenschaftliche Durchbruch auch durch Methoden der virtuellen Archäologie. Die Technik "Structure from Motion (SfM)" erzielte spektakuläre Ergebnisse gerade dort, wo moderne Laserscantechnik in den alten, engen und einsturzgefährdeten Schächten an ihre Grenzen stieß.
SfM basiert auf Photogrammetrie. "Dabei werden überlappende Fotos eines Objektes oder Raumes aufgenommen und anschließend zu einer 3D-Ansicht zusammengesetzt", erklärt der britische Archäologe Mark Altaweel.
Bergbau im Erzgebirge seit fast 4.000 Jahren
Der Erdrutsch von Dippoldiswalde brachte nicht nur neue Erkenntnisse über den lokalen Bergbau. Die dadurch initiierten Forschungsprojekte sorgten für weitere Entdeckungen auf beiden Seiten des sächsisch-böhmischen Erzgebirges.
Auf der deutschen Seite rund um Altenberg belegten Zinnfunde in uralten Stollen, dass Bergbau im Erzgebirge nicht erst seit dem Mittelalter betrieben wurde, sondern bereits seit fast 4.000 Jahren, seit der Bronzezeit. Zinn ist für die Herstellung von Bronze ein unverzichtbarer Rohstoff. Es gibt nicht viele Fundorte davon in Europa. "Daher gilt das Erzgebirge nicht nur als eine der ältesten, sondern auch als eine der bedeutendsten Bergbauregionen des Kontinents", sagt Mark Maslin, Professor für Erdsystemwissenschaften am University College London.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Bergbau
- FAQ
China dominiert, Alternativen gesucht:Seltene Erden: Machtkämpfe um Metallevon Sven-Hendrik Hahnmit Video3:59
Grubenunglück im Osten:Hunderte Bergleute im Kongo verschüttet
Bergbau versus Umweltschutz:Grönland: Konflikt um Seltene Erdenvon Henner Hebestreitmit Video1:29
Protest von Umweltschützern:Rohstoff-Hype: Argentinien stärkt BergbauTobias Käufer, Buenos Aires