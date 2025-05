Wirtschaftsgipfel am Tegernsee: Hoffnung auf Wachstum

Der Politik-Wirtschaftsgipfel, das von den Veranstaltern gerne als "Meinungsführertreffen" und "Davos von Deutschland" beworben wird, findet zum elften Mal statt. Das dreitägige Spitzentreffen ist in diesem Jahr besonders im Fokus der Öffentlichkeit: so werden noch Kanzleramtschef Thorsten Frei und die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche erwartet. Kanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil , Stammgäste auf dem Gipfel, haben kurzfristig abgesagt.

Gipfel-Veranstalter Weimer ist jetzt Kulturstaatsminister

Auch der Veranstalter des Treffens, das Publizisten-Ehepaar Christiane Götz-Weimer und Wolfram Weimer , sind selbst zum Politikum geworden. Denn Journalist Weimer sitzt als Kulturstaatsminister nun selbst am Kabinettstisch. Die Geschäfte am Tegernsee führt nun Ehefrau Christiane allein, während der Ehemann bereits in Berlin erste Entscheidungen trifft.

Christiane Goetz-Weimer will dem Optimismus eine Chance geben und den Ludwig-Erhard-Gipfel "zum kongressgewordenen Antidepressivum" machen. Gründe für Optimismus gebe es genug:. Der DAX steige langfristig, die Energiepreis würden sinken und Deutschland sei wieder "Europameister im Erfinden". Das zeige, so Götz-Weimer, dass "unsere Wirtschafts- und Forschungslandschaft immer noch enorm innovativ ist".

Doch die deutsche Wirtschaft ist im dritten Jahr in der Rezession. Die Diagnose: zu unbeweglich, zu bürokratisch, zu teuer. "Wir erleben eine radikale Verunsicherung", sagt Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Hüther: Hoffnung auf "Renaissance des Wirtschaftswachstums"

Es gebe sogar eine "Hochachtung vor der deutschen Wirtschaft" in der Welt ergänzt Michael Moser, Vorstand des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius: "So eine Krise hat auch etwas Gutes. Es macht wach. Auch in der Wirtschaft." Am Ende hat er einen klaren Tipp: "Stay cool under pressure!"