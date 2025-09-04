Kombitickets: Flixtrain stärkt Anbindung an Regionalverkehr

Der größte Deutsche-Bahn-Konkurrent im Fernverkehr will auch im Regionalverkehr attraktiver werden: Mit Kombitickets sollen Flixtrain-Kunden bald bis zu 1.000 Städte erreichen.

Flixtrain will durch eine stärkere Kooperation mit Anbietern im Regionalverkehr für Kunden attraktiver werden. (Symbolbild) Quelle: dpa

Das Zugunternehmen Flixtrain baut seine Kooperationen im Regionalverkehr auf der Schiene weiter aus und bietet künftig sogenannte Kombitickets für rund 1.000 Städte an. Das sind rund 400 Ziele mehr als bisher, wie das Unternehmen mitteilte. Bereits im Oktober 2024 hatte Flixtrain seine Zusammenarbeit mit Regionalzugbetreibern ausgebaut.

Mit den Kombitickets buchen die Fahrgäste neben dem Flix-Fernzug gleich den Anschlusszug eines Partnerunternehmens im sogenannten Deutschlandtarifverbund (DTV) mit. Flixtrain verspricht, dass Fahrgäste damit weniger zahlen, als wenn sie für jeden Abschnitt ein eigenes Ticket kauften.

Das Bahnunternehmen Flixtrain will sein Angebot ausbauen und könnte damit der Deutschen Bahn bald mehr Konkurrenz machen. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann ordnet die Wachstumspläne ein. 27.05.2025 | 1:34 min

Flixtrain: Weiter keine eigenen Fahrten im Regionalverkehr

Flixtrain ist auf der Schiene ausschließlich im Fernverkehr als einer der wenigen Wettbewerber der Deutschen Bahn unterwegs. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf stark nachgefragte Strecken, die sich wirtschaftlich rechnen. Bislang gehören rund 50 Ziele in Deutschland sowie Basel in der Schweiz zum eigenen Netz.

Auch weiterhin wird Flix keine eigenen Fahrten im Regionalverkehr anbieten. Mit der Ausweitung der Kooperation im DTV würden aber kleinere Orte Zugang zu günstigeren Flixtrain-Verbindungen erhalten, hieß es.