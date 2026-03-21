Wie gelingt es Fast-Food-Ketten wie McDonald's und Co., einheitliche Produkte anzubieten und neue Trends zu bedienen? Was vier Beispiele über ein ausgeklügeltes System verraten.

Fast Food verspricht schnelle Sättigung, gleichbleibenden Geschmack und günstige Preise. Burger King, McDonald’s, Nordsee oder KFC nutzen dafür ein ausgeklügeltes System. 17.03.2026 | 43:16 min

Ein Blick auf den McWrap verdeutlicht, wie das Prinzip von Fast-Food-Ketten funktioniert. In der Werbung von McDonald's wird die Variante mit paniertem Hähnchen als leichte Alternative zum Chicken-Burger inszeniert - mit frischen Zutaten und zeitgemäßem Image.

McDonald's: Neue Kombination statt neue Zutaten

Tatsächlich handelt es sich jedoch weniger um eine echte Neuentwicklung als um eine geschickte Neukombination bereits vorhandener Komponenten. Das verwendete Hähnchen-Patty entspricht dem aus dem McChicken Classic. Der wesentliche Unterschied: Statt eines Burgerbrötchens kommt ein dünner Tortillafladen zum Einsatz. So wirkt der Wrap auf manche Kunden eventuell wie eine leichtere Alternative - obwohl sein Kaloriengehalt den eines Burgers teilweise sogar übertrifft.

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"Diese neue Produktentwicklung ist eigentlich keine Produktentwicklung, sondern eine systemische Weiterentwicklung", erklärt Handelsexpertin Julia Butz.

Hier werden Komponenten, die bereits im System existieren, einfach neu kombiniert. „ Julia Butz, Handelsexpertin

Optimierte Beilagen bei KFC

Auch bei den Beilagen zeigt sich die Effizienz und Standardisierung der Systemgastronomie. Das Kartoffelpüree von Kentucky Fried Chicken (KFC) wirkt wie klassische Hausmannskost, basiert jedoch auf industriell hergestellten Kartoffelflocken, die lediglich mit heißem Wasser angerührt werden.

Frische Kartoffeln würden deutlich mehr Aufwand in Zubereitung und Logistik verursachen. Instant-Produkte hingegen lassen sich schnell und in gleichbleibender Qualität in großen Mengen herstellen.

Vom Geheimrezept zum globalen Erfolg. KFC prägt die Fast-Food-Welt mit Fried Chicken. Was steckt hinter dem Kult um Colonel Sanders? 26.06.2023 | 44:17 min

Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Bindemittel oder Säuerungsmittel sorgen dafür, dass Konsistenz und Geschmack unabhängig vom Standort nahezu identisch bleiben. Auch die Bratensoße entsteht aus einer standardisierten Pulvermischung.

"Wenn ich essen gehe, erwarte ich eher ein frisches Püree aus Kartoffeln und kein Instant-Produkt", kritisiert Verbraucherschützerin Britta Schautz. "Denn das gibt es auch im Supermarkt und da kostet es deutlich weniger."

"besseresser" präsentiert: Sebastian Lege analysiert das Essen aus dem Bordrestaurant der Deutschen Bahn. Er zeigt, was wirklich in Currywurst, Tomatensuppe, Wrap und Kuchen steckt. 17.02.2026 | 43:30 min

Was Panierungen bei Nordsee kaschieren

Die Fischfrikadelle "Bremer Art" gehört seit über 50 Jahren zu den beliebtesten Produkten der Restaurant-Kette Nordsee. Mittlerweile ist der "Bremer" auch im Supermarkt erhältlich.

Aufmachung und Name der Fischfrikadelle suggerieren Tradition. Tatsächlich wird jedoch häufig lediglich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestanteil an Fisch verwendet. Der Rest besteht aus günstigeren Zutaten wie Kartoffeln, Mehl oder Grieß, die als Bindemittel dienen und zugleich das Volumen erhöhen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Panierung: Sie sorgt für die knusprige Textur und verdeckt gleichzeitig die genaue Zusammensetzung im Inneren. Für Verbraucher bleibt so oft unklar, wie hoch der Anteil der wertgebenden Zutat tatsächlich ist. "Der Hersteller will ganz klar teuren Rohstoff und damit Geld sparen", sagt Schautz.

Hochverarbeitete Lebensmittel haben meist einen festen Platz in unserer Ernährung, doch sie wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus. Was genau hinter diesen Produkten steckt. 07.01.2025 | 5:30 min

Zwiebelringe ohne Ringe bei Burger King

Die Onion Rings von Burger King zeigen exemplarisch, wie stark viele Produkte in der Systemgastronomie standardisiert sind. Anders als ihre gleichmäßige Form vermuten lässt, bestehen die Onion Rings nicht aus Zwiebelscheiben. Stattdessen werden Zwiebeln zu einer Masse zerkleinert, mit Zusatzstoffen stabilisiert und anschließend in Form gebracht. Erst danach folgt Panieren und Frittieren. Das Ergebnis ist ein Produkt, das stets gleich aussieht und sich effizient in großen Mengen produzieren lässt.

Die Onion Rings sind ein profitables Produkt: Ein Kilogramm Zwiebeln kostet im Großhandel rund einen Euro. Ein Kilogramm Zwiebelringe von Burger King liegt bei rund 47 Euro. Burger King verwandelt einen günstigen Rohstoff in einen knusprigen Snack mit hoher Gewinnspanne.

Der Döner ist deutlich teurer geworden: 2025 kostete er im Schnitt 7,11 Euro - rund 47 Prozent mehr als 2021. Trotzdem bleibt er beliebt, die Zahl der Bestellungen stieg um 15 Prozent. 08.03.2026 | 0:17 min

Die Beispiele machen deutlich: Fast-Food-Ketten arbeiten vor allem damit, vorhandene Zutaten so zu kombinieren und zu verarbeiten, dass am Ende etwas "Neues" entsteht. Für die Kundinnen und Kunden sieht das nach großer Auswahl aus. In Wirklichkeit steckt ein System dahinter, das auf maximale Effizienz ausgelegt ist.