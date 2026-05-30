Viele Neugründungen trotz Krise:Das Geheimnis hinter dem Gründermut
von Miriam Hantzsche
Die deutsche Wirtschaft leidet unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Dennoch gibt es immer mehr neue Start-ups. Wir fragen eine junge Gründerin, woher ihr Mut kommt.
Die 34-jährige Unternehmerin Michelle Mignogna mietet eine Ladenfläche in der Mainzer Innenstadt und tut das, was sie am liebsten macht: Backen. Vor wenigen Monaten arbeitete sie noch als Erzieherin und teilte nebenbei Back-Rezepte auf Instagram. Seit Ende März macht sie ihr Hobby zum Beruf, spezialisiert sich auf den Verkauf von Cookies.
In wirtschaftlich schweren Zeiten einen Cookie-Laden aufzumachen, klingt nach einem riskanten Vorhaben. Dabei ist sie nicht die einzige mit Gründermut: Laut Statistik schießen Start-ups nur so aus dem Boden. Wie kommt es zu dem Gründer-Boom?
2025 gab es laut Statistischem Bundesamt 7,6 Prozent mehr Neugründungen größerer Betriebe als im Vorjahr. 640.500 Neugründungen standen 502.200 vollständige Gewerbeaufgaben gegenüber.
Noch besser läuft es im Bereich der Startups. Hier verzeichnet man ein historisches Hoch: 2025 wurden in Deutschland 3.568 Startups gegründet - ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sogar mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021.
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Statistisches Bundesamt
Gründen auch in schweren Zeiten möglich
Laut Verena Pausder, Vorsitzende des Deutschen Start-up-Verbands, sind Krisenzeiten immer auch Gründer- und Unternehmerzeiten.
Dennoch seien die angespannte Wirtschaftslage und die derzeitigen Rahmenbedingungen erschwerend: "Nicht selten müssen Gründerinnen und Gründer mehrere Monate auf eine Steuernummer warten", so Pausder.
Bei Michelle Mignogna dauerte es mit allen Vorbereitungen circa ein Jahr, bis sie ihren Laden eröffnen konnte. "Die Planungen für den B2B-Bereich, also mit Cafés zusammenzuarbeiten, die Verpackungen, das Logo, die Einrichtung, das war viel Arbeit und Organisation", berichtet die Gründerin von "Cukki - Cookies & Coffee".
Kapital ist für Gründer entscheidend
Neben einer Prüfung bei der Handwerkskammer, die sie ablegen musste, war Kapital die größte Hürde. Mignognas Bestreben nach einem Gründerkredit scheiterte, ihr Businessplan wurde von mehreren Kreditinstituten abgelehnt. Dass sie alleinerziehend mit drei Kindern ist, könnte Zweifel bei den Banken geweckt haben, glaubt sie. Dabei habe sie viel Unterstützung durch ihr privates Umfeld. Nur so könne sie manchmal bis nachts im Laden stehen und backen.
Für Michelle Mignogna war ein Privatkredit die einzige Option, ihren Traum vom eigenen Back-Geschäft zu verwirklichen. Die Konditionen eines Privatkredits unterscheiden sich deutlich von denen eines Gründerkredits.
Ein Gründerkredit ist speziell auf den Aufbau eines Unternehmens ausgerichtet und bietet oft bessere Konditionen sowie staatliche Unterstützung. Oft sind beispielsweise günstigere Zinsen und tilgungsfreie Startjahre möglich.
Ein Privatkredit dagegen ist ein klassischer Bankkredit. Er dient privaten Zwecken und ist meist einfacher zu bekommen, aber weniger förderorientiert.
Die Schwierigkeit der Kapitalbeschaffung sieht auch Expertin Pausder. Nicht nur bei der Bürokratie müsste Deutschland schneller und besser werden, auch Wachstumsperspektiven seien wichtig. Hier spielt laut der Expertin der Zugang zu Wagniskapital eine große Rolle.
Wagniskapital bezeichnet die Beteiligung von Investoren am Eigenkapital eines Unternehmens. Statt eines rückzahlungspflichtigen Darlehens stellen sie Kapital und häufig auch unternehmerische Erfahrung zur Verfügung und erhalten dafür meist Mitspracherechte. Ziel der Investoren ist es, den Unternehmenswert zu steigern, um ihre Anteile später gewinnbringend zu verkaufen.
Unternehmerin Mignogna musste für ihr Start-up den Weg der Privatverschuldung gehen. Umso wichtiger war es für sie, dass ihr Geschäft schnell anläuft.
Ziel: Preise und Fixkosten niedrig halten
Durch eine smarte Preis- und Werbestrategie sowie besonders niedrige Fixkosten schrieb sie bereits nach zwei Monaten schwarze Zahlen. Die Preise für ihre Cookies hält Mignogna mit circa fünf Euro bewusst möglichst niedrig. Cookies und Kaffeespezialitäten gibt es nur "to go". Dadurch muss sie keine Kundentoilette anbieten und braucht auch keine extra Backstube, sondern kann einen Teil der Ladenfläche zum Backen nutzen. Außerdem seien einige der Geräte geleast statt gekauft, erklärt Mignogna.
Durchhaltevermögen und Mut zum Scheitern sind essenziell
Verena Pausder vom Start-up-Verband schätzt die Kreativität bei Gründerinnen und Gründern. Gleichzeitig brauche es viel Ausdauer und Durchhaltevermögen, um langfristig zu bestehen, sagt Pausder.
Für Gründer aber ebenso wichtig ist der Mut zum Scheitern. Für diesen Fall hat Mignogna bereits einen Notfallplan: wieder in ihren alten Beruf als Erzieherin zurückzugehen. Denn der sei schließlich "immer sicher".
Miriam Hantzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung WISO.
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