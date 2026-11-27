Augenscreenings in Drogeriemärkten hätten ein "großes Potenzial", sagt Mediziner Brinker bei ZDFheute live. Die aktuelle Datenlage bewertet der Arzt und KI-Forscher aber kritisch.

Ein Urteil des Landgerichts Karlsruhe erlaubt der Drogeriemarktkette "dm", Augenscreenings mit KI in ihren Filialen anzubieten. ZDFheute live analysiert, welche Folgen das Angebot haben könnte. 27.11.2026 | 17:54 min

Die Augenchecks in der Drogeriemarktkette dm dürfen weiterlaufen. Im Rechtsstreit um die KI-unterstützten Screenings hat das Landgericht Karlsruhe eine Klage der Wettbewerbszentrale in großen Teilen abgewiesen. Das Gericht stellte aber klar, dass die Werbung nicht den Eindruck erwecken darf, das Angebot ersetze einen Besuch beim Augenarzt.

Auch für Titus Brinker bleibt der Besuch beim Facharzt der Goldstandard. Der KI-Check könne kein Ersatz für den Augenarzt sein und "wird auch kein Ersatz werden", sagt der Arzt und KI-Forscher.

Bei ZDFheute live spricht er über das Potenzial von Screening-Untersuchungen in Drogeriemärkten, die wissenschaftliche Datenlage und erklärt, welche Gefahr er durch den zunehmenden Versorgungsdruck im Gesundheitssystem sieht.

Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Titus Brinker zu ...

... dem Potenzial der Augenchecks

In der Früherkennung bieten die Augenscreenings ein "großes Potenzial", sagt Brinker. In Drogeriemärkten könne man Menschen erreichen, die Screening-Untersuchungen sonst wenig wahrnehmen. Augenerkrankungen würden in Deutschland relativ spät erkannt.

Es sei "sehr sinnvoll", Früherkennung dorthin zu bringen, wo die Menschen ohnehin seien. Ein niedrigschwelliges Angebot sei wichtig, um alle Bevölkerungsgruppen erreichen zu können.

Aber der Qualitätsanspruch darf deswegen nicht verloren gehen. „ Titus Brinker, Arzt und KI-Forscher

... den vorliegenden Daten

Kritisch sieht der KI-Experte die fehlenden wissenschaftlichen Belege zum Nutzen der Augenchecks. "Wir wissen nicht, ob das funktioniert." Die Firma dm hat laut eigenen Angaben monatlich insgesamt rund 3.000 Augenchecks durchgeführt. Dabei seien täglich bei etwa 40 Teilnehmenden Hinweise auf eine Erkrankung entdeckt worden. Diese Daten deuten nach der Ansicht von Brinker darauf hin, "dass die Falsch-Positiv-Rate relativ hoch ist".

Eine klinische Studie muss sein. „ Dr. Titus Brinker, Arzt und KI-Forscher

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Auf Daten, die nicht wissenschaftlich belegt sind, könne man sich nicht verlassen. "Und dann ist aus meiner Sicht kein Angebot besser als eines, was potenziell hoch fehleranfällig ist und wo man sich einfach nur auf Eigenangaben eines Herstellers verlässt", betont Brinker. Dazu komme das Problem, dass Menschen durch falsch-positive Befunde verunsichert werden könnten und keinen zeitnahen Termin bei einem Augenarzt bekämen.

Die durchschnittliche Wartezeit ist so zwischen sechs und neun Monaten. Und da frage ich mich, ob das dann wirklich ein großer Gewinn ist. „ Dr. Titus Brinker, Arzt und KI-Forscher

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... dem Versorgungsdruck im Gesundheitssystem

Das Screening bei dm kostet rund 15 Euro. Der Preis sei "nicht so hoch, als dass man jetzt wirklich sozial diskriminiert würde, in den Drogeriemärkten eine solche Untersuchung wahrzunehmen", meint Brinker. "Ich glaube, da ist der Versichertenstatus, oder ob ich jetzt als Selbstzahler mir selbst eine Untersuchung leisten kann, deutlich relevanter." Den zunehmenden Versorgungsdruck im Gesundheitssystem sieht er kritisch. "Das ist etwas, das nimmt gerade viel Dynamik auf, auch einfach, weil es teuer ist, ein System für alle in hoher Qualität sicherzustellen."

Das sehe ich als Arzt sehr kritisch und ich glaube, dass das ein gangbarer oder wichtiger Weg ist, Technologie zu nutzen. „ Titus Brinker, Arzt und KI-Forscher

Es brauche eine bessere Früherkennung und technische Innovationen. "Aber bitte, wenn man diese durchführt oder implementieren möchte, würde ich mir sehr wünschen, dass es gemessen wird, wie der Gesamtnutzen für die Leute, für die Patienten, für die Menschen, die dieses Angebot nutzen, denn tatsächlich ist."

Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg, zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteur Niklas Landmann.