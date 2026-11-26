Bei einem Tankerunglück vor der spanischen Insel Ibiza ist ein Seemann ums Leben gekommen. Das Schiff könnte mehr als acht Millionen Liter Diesel geladen haben.

Vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und hat damit Sorgen vor einer Umweltkatastrophe ausgelöst. 26.11.2026 | 0:45 min

Vor der spanischen Baleareninsel Ibiza ist ein Tanker gekentert. Ein Seemann kam ums Leben, wie die Regierung der Balearen mitteilte. Das Schiff treibt kieloben im Wasser, wie auf Bildern der Seenotrettung zu sehen war.

Die Behörden aktivierten sofort den Notfallplan, da die "Med Emre" bis zu 8,2 Millionen Liter Diesel geladen haben könnte. Zunächst sei jedoch kein Diesel auf der Meeresoberfläche rund um den Havaristen gesichtet worden. Die Seenotrettung entsandte ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Ölverschmutzung sowie ein Flugzeug zur Überwachung des Gebiets.

Vor den Balearen gekentert: der Tanker "Med Emre". Quelle: SALVAMENTO MARITIMO / AFP

Die Reederei solle nun prüfen, ob und wie das Schiff und vor allem die gefährliche Ladung sicher geborgen werden können, berichteten spanische Medien. Dabei ging es vor allem auch um die Frage, wie stabil der Rumpf sei.

Besatzung meldete Wassereinbruch

Der unter maltesischer Flagge fahrende Chemikalientanker war den Angaben zufolge auf dem Weg von Algeciras nach Barcelona. In der Nacht zum Donnerstag kenterte er wenige Dutzend Kilometer vor der Nordwestküste Ibizas. Nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder meldete das 120 Meter lange Schiff zuvor einen Wassereinbruch. Die Ursache ist unbekannt.

In dem Seegebiet herrschte zu der Zeit die erste und niedrigste von drei aktiven Warnstufen, Gelb, wegen Sturms und hohen Seegangs. Das Mittelmeer ist in diesem Gebiet mehrere Hundert Meter tief.

Alle 17 Besatzungsmitglieder hätten aus Seenot gerettet werden können, eines von ihnen starb jedoch kurz darauf in einer Klinik auf Ibiza, hieß es weiter. Sechs weitere Seeleute erlitten leichte Verletzungen, vor allem Unterkühlungen.

Quelle: dpa, Reuters