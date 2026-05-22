Spritpreise im Griff? Was Tankrabatt und 12-Uhr-Regel bringen

Viele Tankstellen missachten die 12-Uhr-Regel. Der Tankrabatt senkt die Spritpreise spürbar. Doch wie es weitergeht, bleibt offen.

Seit dem 1. Mai gilt der Tankrabatt an deutschen Tankstellen. Die Maßnahme sollte angesichts explodierender Energiepreise für Entlastung sorgen. Doch ist der Sprit nun wirklich billiger? 22.05.2026 | 1:50 min

Seit knapp zwei Monaten gilt die 12-Uhr-Regel an den Tankstellen, am 1. Mai ist der Tankrabatt in Kraft getreten. Es sind die Versuche der Politik, die Preise an den Zapfsäulen in den Griff zu bekommen, die mit Beginn des Kriegs im Iran und der Sperrung der Straße von Hormus in die Höhe schossen.

Fast 20 Prozent der Tankstellen missachtet 12-Uhr-Regel

Doch die Zweifel an den Maßnahmen sind groß. Eine Erhebung des Verbraucherdienstes "Mehr Tanken" ergab, dass 2.995 von 15.240 Tankstellen bis zum Stichtag am 11. Mai sich nicht an die 12-Uhr-Regelung gehalten haben. Diese besagt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen.

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Preissenkungen sind hingegen jederzeit möglich. Doch fast jede fünfte Tankstelle hat bereits gegen diese Regelung verstoßen. Der Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr wurde bei der Auswertung bewusst ausgeklammert, um Verzerrungen durch frühzeitige und verzögerte Preismeldungen auszuschließen.

So entwickelt sich der Spritpreis heute ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Tankstellenbetreiber: "Schlecht gemachtes Gesetz"

Der Autoklub ADAC kritisierte, die Regelung sei "eher preistreibend und damit kontraproduktiv". Tankstellenbetreiber hingegen verweisen auf technische Probleme bei der Übermittlung.

Daniel Kaddik, Chef des Bundesverbandes Freier Tankstellen, spricht in der Sächsischen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung von einem "schlecht gemachten Gesetz".

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Für mögliche Sanktionen sind die Bundesländer zuständig. Doch teilweise ist nicht einmal geklärt, welche Landesbehörden für die Kontrolle der Tankstellen zuständig sind.

Tankrabatt: Preissenkungen ja, aber nicht in voller Höhe?

Der Tankrabatt, der seit Mai gilt, ist dagegen deutlich wirksamer. Dabei wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt, was an den Tankstellen zu einem Preisnachlass von insgesamt rund 17 Cent pro Liter führen soll. Eine Verpflichtung der Mineralölkonzerne, den Tankrabatt auch wirklich an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben, gibt es jedoch nicht.

Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass für Diesel etwa 14 Cent pro Liter weitergegeben werden, für Super E5 sind es etwa 15 Cent, für E10 etwa 13 Cent. Neben Autofahrern profitieren also auch Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber.

Alexander von Gersdorff, Sprecher des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, zweifelt die Zahlen des ifo-Instituts an und versichert:

Wir geben den Tankrabatt in voller Höhe von 17 Cent je Liter weiter. „ Alexander von Gersdorff, Wirtschaftsverband Fuels und Energie

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Problematisch aus Sicht des ADAC sei, "dass, bevor die Energie Steuersenkungen in Kraft getreten ist, schon deutliche Aufschläge erfolgt sind, sodass der Spritpreis insgesamt immer noch überteuert ist." Dem Staat werden durch diesen Tankrabatt wohl Steuerausfälle von bis zu 1,6 Milliarden Euro entstehen.

Wie entwickeln sich die Spritpreise?

Dass die Spritpreise bald wieder sinken, gilt als unwahrscheinlich. "Alles hängt davon ab, wie es am Persischen Golf weitergeht", sagt Alexander von Gersdorff.

Wir haben es mit Knappheitspreisen zu tun und wir wissen, dass das für die Autofahrer anstrengend ist. „ Alexander von Gersdorff, Wirtschaftsverbands Fuels und Energie

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Koalition uneins über Verlängerung des Tankrabatts

Ob es eine Verlängerung des Tankrabatts gibt, ist aktuell unklar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in der ARD-Sendung "Caren Miosga" (17.05.2026), er könne sich vorstellen, "dass wir darüber diskutieren müssen, ihn zu verlängern."

Matthias Miersch, Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, meinte hingegen: "Diese Gießkanne kann man jetzt nicht monate-, jahrelang machen."

Die Steuersenkung an der Zapfsäule läuft Ende Juni aus - dann, wenn in vielen Bundesländern die Sommerferien beginnen. Ausgerechnet ab Juli könnte es also zu neuen Preissprüngen kommen.

Christoph Söller ist Reporter im ZDF-Landesstudio Bayern.

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