Lkw: Gelockerte Sonntagsfahrverbote haben kaum Folgen für Verkehr

Wegen niedriger Wasserstände der Flüsse in Deutschland wurde das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert. Die Auswirkungen für den Verkehr sind laut Branchenverband überschaubar.

Viele Bundesländer haben die Fahrverbote für Lkw an Sonntagen gelockert. Dadurch kam es bisher zu kaum mehr Verkehr, da Unternehmen diese Maßnahme nur zurückhaltend nutzen. 18.08.2026 | 0:23 min

Die in vielen Bundesländern gelockerten oder temporär aufgehobenen Sonntagsfahrverbote für Lkw haben bislang kaum zu mehr Verkehr geführt. "Die zusätzlichen Möglichkeiten werden grundsätzlich genutzt, allerdings offenbar in überschaubarem Umfang", sagte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL), der "Rheinischen Post".

Demnach wurde etwa in Nordrhein-Westfalen ein leicht höheres Lkw-Aufkommen festgestellt, in Bayern aber habe es am vergangenen Wochenende kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben.

Sonntagsfahrverbot wegen niedriger Pegelstände

Die Sonn- und Feiertagsfahrverbote waren in der ersten Augusthälfte in mehreren Bundesländern gelockert worden, um den Problemen der Binnenschifffahrt wegen der niedrigen Pegelstände in den Wasserstraßen zu begegnen.

Wegen des Niedrigwassers in Deutschlands Flüssen werden in vielen Bundesländern die Fahrverbote für LKW an Sonn- und Feiertagen gelockert. Wie viele Speditionen nutzen die befristete Regelung? 17.08.2026 | 1:51 min

Verband: Kein erheblich höheres Lkw-Aufkommen

"Von einem flächendeckend erheblich höheren Lkw-Aufkommen können wir nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht sprechen", sagte Engelhardt.

Bei vielen Unternehmen und Fahrern stößt die Vorstellung, nun zusätzlich sonntags Transporte zu übernehmen, durchaus auf Skepsis. „ Dirk Engelhardt, Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik

Durch die befristete Aufhebung entstünden überdies "weder zusätzliche Fahrer noch zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten".

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Quelle: AFP