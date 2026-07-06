Sonntags einkaufen? Handel fordert neue Regelung

Koalition ändert Privilegien für Bäcker:Sonntags einkaufen? Handel stellt nach Reform Forderungen
Bäckereien und Bibliotheken sollen ab kommendem Jahr sonntags länger offen bleiben. Nun fordern Handelsverbände, die Regelung auf den gesamten Einzelhandel zu übertragen.
Handelsverbände fordern nach der Ankündigung der Bundesregierung, die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern, eine völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. "Einkaufen ist auch Freizeiterlebnis", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE), Stefan Genth, der "Bild"-Zeitung (Montag).
"Daher setzen wir uns für Sonntagsöffnungen im Einzelhandel ein, um Innenstädte attraktiv und lebendig zu halten", so Genth weiter.
Koalition will Öffnungszeiten für Bäcker ausweiten
Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, betonte: "Wir sollten endlich einen Schritt voran machen und den Sonntag in das Ermessen der Kaufleute und Kunden stellen."
Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Beschlusspapier der Koalition sollen zum 1. Januar 2027 längere Sonntagsöffnungszeiten "für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken" in Kraft treten. Im Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium hieß es dazu, Bäckereien sollen sonntags bis zu acht Stunden öffnen dürfen, öffentliche Bibliotheken bis zu sechs Stunden.
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