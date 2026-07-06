Sonntags einkaufen? Handel fordert neue Regelung

Bäckereien und Bibliotheken sollen ab kommendem Jahr sonntags länger offen bleiben. Nun fordern Handelsverbände, die Regelung auf den gesamten Einzelhandel zu übertragen.

Sonntags bleiben die Supermärkte leer - zum Leidwesen der Handelsverbände. Quelle: Zoonar

Handelsverbände fordern nach der Ankündigung der Bundesregierung, die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern, eine völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. "Einkaufen ist auch Freizeiterlebnis", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE), Stefan Genth, der "Bild"-Zeitung (Montag).

"Daher setzen wir uns für Sonntagsöffnungen im Einzelhandel ein, um Innenstädte attraktiv und lebendig zu halten", so Genth weiter.

Laut einer Analyse entgehen dem deutschen Einzelhandel jährlich 2,5 Milliarden Euro Umsätze durch chinesische Onlinehändler. Bereits 40.000 Arbeitsplätze sollen dadurch weggefallen sein. 23.04.2026 | 0:35 min

Koalition will Öffnungszeiten für Bäcker ausweiten

Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, betonte: "Wir sollten endlich einen Schritt voran machen und den Sonntag in das Ermessen der Kaufleute und Kunden stellen."

Wer in Deutschland sonntags ein Hemd verkauft, macht sich strafbar. Das ist im Online-Zeitalter von vorgestern. „ Nils Busch-Petersen, Handelsverband Berlin-Brandenburg

Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Beschlusspapier der Koalition sollen zum 1. Januar 2027 längere Sonntagsöffnungszeiten "für Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken" in Kraft treten. Im Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium hieß es dazu, Bäckereien sollen sonntags bis zu acht Stunden öffnen dürfen, öffentliche Bibliotheken bis zu sechs Stunden.

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Quelle: AFP