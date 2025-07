Mediamarkt und Saturn sollen chinesischen Besitzer bekommen

Der chinesische Tech-Gigant JD.com greift nach den Elektronikmärkten Mediamarkt und Saturn, um den Markt in Europa aufzurollen. JD.com will dazu die Muttergesellschaft der beiden Einzelhandelsketten, die Düsseldorfer Holding Ceconomy, übernehmen. Das teilten Ceconomy und der Bieter mit.

Verdi will JD.com auf die Finger schauen

Bei den Arbeitnehmern lösten die Pläne zunächst keine Euphorie aus: Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, JD.com auf die Finger schauen zu wollen. Als neuer Eigner müsse JD.com "langfristig soziale Verantwortung für die Beschäftigten und die Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland mit übernehmen", betonte Verdi-Vertreterin Corinna Groß.

Ceconomy-Chef: Drei Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen

Mit der Übernahme von Mediamarkt und Saturn würde sich JD.com Zugriff auf einen der größten Online-Shops für Elektronikartikel in Europa und ein Netz von etwa 1.000 Märkten in mehreren europäischen Ländern sichern. JD.com konkurriert mit Online-Riesen wie Amazon und Alibaba und verfügt bei einer Übernahme über Filialen und ein breites Logistik-Netzwerk in Europa.