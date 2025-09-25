Nach Kritik von EVG:Bahn-Manager Rompf verzichtet auf Chefposten bei InfraGo
Seine Personalie gefährdete beinahe die Berufung von Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin: Jetzt zieht Dirk Rompf die Konsequenz und verzichtet auf den Chefposten.
Nach massiver Kritik der Gewerkschaft EVG verzichtet der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte InfraGo.
Er habe heute Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und der neuen Bahnchefin Evelyn Palla mitgeteilt, dass er für die Position des Vorstandsvorsitzenden der InfraGo nicht mehr zur Verfügung stehe, heißt es in einer persönlichen Erklärung Rompfs, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Vergangenen Dienstag wurde Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin berufen. Dirk Rompf war der Wunschkandidat des Bundesverkehrsministers gewesen. Die Gewerkschaft EVG kritisierte jedoch, dass es mit Rompf keinen Neuanfang bei der Bahn geben könne und er nicht als neuer Chef von InfraGo geeignet sei.
Rompf ist schon länger Teil des Konzerns: Er war Netz-Chef unter dem damaligen Konzernvorstand Ronald Pofalla. In dieser Zeit verfiel die Infrastruktur zunehmend, weil zu wenig Geld in den Erhalt investiert wurde.
