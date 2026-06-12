Die Deutsche Rentenversicherung bietet den Kauf von zusätzlichen Rentenpunkten an, um Abschläge bei einer vorgezogenen Rente auszugleichen oder Lücken zu schließen. Lohnt sich das?

Wer früher in Rente geht, muss meist Abschläge in Kauf nehmen. Durch zugekaufte Rentenpunkte kann man diese Lücke schließen. Was das kostet und ob es sich lohnen kann. 12.06.2026 | 0:55 min

1. Was sind Rentenpunkte?

Rentenpunkte (offiziell Entgeltpunkte) sind die "Währung" der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie drücken aus, wie viel jemand im Vergleich zum Durchschnittsgehalt in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Wie berechnen sich Rentenpunkte

Wie werden Rentenpunkte berechnet? Zum Berechnen der Rentenpunkte wird das eigene Jahresbruttoeinkommen durch das Durchschnittseinkommen aller Versicherten (für 2026: 51.944 Euro) geteilt. Bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro kommt man so zum Beispiel auf 0,77 Rentenpunkte. Wie berechnet sich daraus die Rente? Ein Rentenpunkt hat 2026 einen Wert von 42,52 Euro (mit der Rentensteigerung ab 1. Juli). Hätte man zum Beispiel bis zum Renteneintritt 45 Rentenpunkte angesammelt, ergibt das eine Rente von circa 1913,40 Euro.

Die Anzahl der gesammelten Rentenpunkte bestimmt maßgeblich die Höhe der monatlichen Rente. Wer zusätzliche Rentenpunkte kauft, kann daher seine spätere gesetzliche Rente dauerhaft erhöhen. Besonders interessant sei das für Menschen, die früher in Rente gehen möchten, so die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Durch freiwillige Einzahlungen können Abschläge ausgeglichen werden, die bei einem vorgezogenen Rentenbeginn entstehen würden. Außerdem können erworbene Extrapunkte Hinterbliebenenrenten erhöhen.

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2. Wie kauft man Rentenpunkte?

Rentenpunkte kaufen bedeutet, Sonderzahlungen oder Ausgleichszahlungen für Rentenminderungen zu leisten. Ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte bei der Rentenversicherung über den Antrag V0210 eine Auskunft über den möglichen Ausgleich von Rentenabschlägen beantragen.

Die DRV berechnet anschließend, wie hoch die nötige Einzahlung ist. Um Abschläge voll auszugleichen, ist in der Regel ein mittlerer fünfstelliger Betrag nötig, der einmalig oder in Teilbeträgen entrichtet werden kann. Grundlage für die Höhe der Zahlung ist der aktuelle Wert eines Entgeltpunkts sowie die persönlichen Versicherungszeiten.

Rechenbeispiel Abschlag Für jeden Monat, den man früher in Rente gehen möchte, wird ein Abschlag von 0,3 Prozent berechnet. Möchte man zum Beispiel drei Jahre vor der geltenden Regelaltersgrenze in Rente gehen, würde sich bei einer Rente von 1.600 Euro (brutto) die Monatsrente um 10,8 Prozent bzw. um 172,80 Euro verringern. Um diesen Abschlag auszugleichen, müssten 45.885,30 Euro geleistet werden.

3. Was sind die Vor- und Nachteile vom Rentenpunktekauf?

Der Kauf von Rentenpunkten bietet eine staatlich abgesicherte Möglichkeit, die eigene Altersvorsorge aufzubessern. Die Rente wird lebenslang gezahlt und regelmäßig an die allgemeine Rentenentwicklung angepasst. Gesonderte Einzahlungen können steuerlich geltend gemacht werden. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht im Kauf von zusätzlichen Rentenpunkten ein Angebot, das durchaus eine Daseinsberechtigung hat.

Warum soll nicht die deutsche Rentenversicherung auch eine zusätzliche Altersvorsorge anbieten? Ohne Gebühren, risikoarm und für alle einfach zugänglich. „ Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Joachim Ragnitz vom ifo Institut in Dresden meint, Rentenpunkte sammeln sei zwar grundsätzlich attraktiv, wenn man wenige Jahre gearbeitet oder ein geringes Einkommen hat. Gerade dann fehle aber oft das Geld für die Sonderzahlung. Wenn man unter 50 ist, sei eine private Vorsorge, z.B. in Form von ETFs, sinnvoll.

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4. Was muss man steuerlich beachten?

Ein wesentlicher Vorteil beim Kauf von Rentenpunkten liegt darin, dass man gezahlte Leistungen zu 100 Prozent steuerlich absetzen kann. Eine Einschränkung dabei: Es gibt eine jährliche Obergrenze für Vorsorgeaufwendungen. Sie beträgt im Jahr 2026 für Alleinstehende 30.826 Euro und für Verheiratete 61.652 Euro. Zudem wird bei Arbeitnehmern der Höchstbetrag um die bereits geleisteten Rentenbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) gekürzt.

Durch das Strecken der Zahlungen über mehrere Jahre kann der Steuervorteil aber optimal genutzt werden. Im Ruhestand muss die Rente allerdings wieder versteuert werden - mehr Rente bedeutet dann auch höhere Steuern.

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5. Was passiert, wenn ich doch später in Rente gehen will?

Der Kauf von Rentenpunkten verpflichtet nicht dazu, früher in Rente zu gehen. Entscheidet man sich doch für einen regulären Renteneintritt, erhält man dann eine entsprechend höhere Rente. Die Sonderzahlungen werden nicht zurückerstattet.

Ein klares Fazit, ob sich der Kauf von Rentenpunkten lohnt, lässt sich schwer ziehen. Neben steuerlichen Effekten spielen individuelle Faktoren eine Rolle: die Lebenserwartung, das geplante Renteneintrittsalter, die persönliche Liquidität und mögliche alternative Anlagemöglichkeiten.

Miriam Hantzsche und Sina Mainitz sind Redakteurinnen im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

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