Früher in Rente: 270.000 Menschen ohne Abschläge

Ohne Abschläge früher in Rente gehen und sich eine schöne Zeit machen - ein wahrgewordener Traum für Viele.

Fast 270.000 Menschen sind im vergangenen Jahr als besonders langjährig Versicherte früher ohne Abschläge in Rente gegangen. Insgesamt haben 2024 rund 937.000 Versicherte erstmals eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, wie der Co-Vorstandschef der Deutschen Rentenversicherung Bund, Jens Dirk Wohlfeil, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Altersgrenze der Rente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren steigt in Stufen. Sie lag 2024 bei 64 Jahren und 4 Monaten für 1960 Geborene. Nach ihrer Einführung 2024 war die Rentenart als "Rente mit 63" bekanntgeworden. Vor allem wegen der Kosten ist sie umstritten. Besonders die SPD hatte sich stets für einen Erhalt dieser Rente stark gemacht.

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren um rund 37 Prozent gestiegen. Die Zahlen stammen von der Rentenversicherung.

Fast jeder zweite Babyboomer früher in Rente

Mitte Juni hatte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit einer Studie Alarm geschlagen, nach der fast jeder zweite Babyboomer im Rentenalter bisher generell vorzeitig in Rente gegangen ist. Bezogen auf alle Angehörigen des jeweiligen Geburtsjahrgangs ist das ein Anteil von 44 Prozent, bezogen auf die Neurentnerinnen und -rentner von mehr als 55 Prozent.

Dänemark erhöht das Renteneintrittsalter bis 2040 schrittweise auf 70 Jahre. Deutschland und andere Länder folgen mit 67 Jahren. Leere Kassen sind ein Problem in ganz Europa.

286 Milliarden Euro Rentenausgaben in 2024

Union und SPD wollen in den nächsten Wochen unter anderem eine künftige Absicherung des Rentenniveaus auf den Weg bringen. Dann soll sich eine neuerliche Rentenkommission Gedanken über die Zukunft machen.

Ein Leben lang hart gearbeitet, aber im Alter von Grundsicherung abhängig – So geht es vielen Menschen in Deutschland mittlerweile. Jeder Fünfte über 65 Jahre in Rheinland-Pfalz ist davon betroffen.

