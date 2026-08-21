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Wirtschaft

Panamakanal drosselt Schiffspassagen - Trockenheit wegen El Niño

Wassermangel wegen El Niño:Panamakanal drosselt Schiffspassagen wegen Trockenheit

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Eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt funktioniert mit Schleusen. Ausbleibender Regen zwingt den Panamakanal nun zur schrittweisen Reduzierung der Durchfahrten.

Panamakanal

Der rund 80 Kilometer lange Panamakanal reduziert aufgrund geringer Niederschlagsmengen die Zahl der erlaubten Schiffspassagen. Ab September werden die Durchfahrten schrittweise reduziert.

21.08.2026 | 0:37 min

Angesichts zuletzt geringer Niederschlagsmengen reduziert der Panamakanal die Zahl erlaubter Schiffspassagen. Die buchbaren Durchfahrten werden ab September schrittweise von 36 pro Tag auf 32 gesenkt, wie die Verwaltung der Wasserstraße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik mitteilte.

Trotz der laufenden Regenzeit und bereits ergriffener Wassersparmaßnahmen, um die Auswirkungen des Klimaphänomens El Niño abzumildern, seien zusätzliche vorbeugende Schritte erforderlich. Dadurch solle die langfristige Nachhaltigkeit des Kanalbetriebs gewährleistet werden, hieß es in einer Mitteilung.

Karte: Panama-Kanal

Lage des Panama-Kanals

Quelle: ZDF

Der Panamakanal funktioniert mit Schleusen. Jedes Mal, wenn ein Schiff hindurchfährt, fließt Süßwasser ins Meer ab.

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34 Prozent weniger Regen

Zwischen Mai und August habe es rund 34 Prozent weniger geregnet als im historischen Durchschnitt für diesen Zeitraum, teilte die Kanalbehörde mit. Prognosen zufolge sei in der Region zudem infolge von El Niño 2026-2027 mit noch geringeren Niederschlägen zu rechnen.

Mit Blick auf die Trockenzeit, die im Januar beginnt, seien ein umsichtiger Umgang mit den Wasserressourcen und eine sorgfältige Überwachung notwendig, um die Wasserverfügbarkeit zu sichern.

Der Panamakanal ist eine rund 80 Kilometer lange künstliche Wasserstraße, die die Landenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet und den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Schiffen bleibt damit die lange, gefährliche Fahrt um die Südspitze Südamerikas erspart.

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Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Panamakanal senkt Zahl der Schiffspassagen" am 21.08.2026 um 09:17 Uhr.
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