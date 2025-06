Krise ohne Preisschock : Warum Öl trotz Krieg nicht teurer wird

von Dennis Berger 21.06.2025 | 05:00 |

Israel greift den Ölproduzenten Iran an, doch die Spritpreise bleiben stabil. Viele fragen sich: Warum treibt die Angst an den Märkten die Preise nicht in die Höhe?