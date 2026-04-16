Krisenbonus: Großteil von Mittelstand würde Prämie nicht zahlen

Umfrage zu geplantem Krisenbonus:Großteil des Mittelstands lehnt Auszahlung von Prämie ab
von Florian Neuhann und Christian Hauser
Eine Blitz-Umfrage des Mittelstandsverbands unter seinen Mitgliedern zeigt: Die Hälfte will die von der Regierung vorgeschlagene Entlastungsprämie "auf keinen Fall" zahlen.
Eine freiwillige Prämie - wer zahlt die? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fragen sich, ob sie in den Genuss der bis zu 1.000 Euro kommen könnten.
Eine Blitzumfrage des "Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft", die ZDFheute exklusiv vorliegt, zeigt: Nur wenige mittelständische Unternehmen können sich vorstellen, die von der Bundesregierung vorgeschlagene Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro an die eigenen Beschäftigten auszuzahlen.
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Viele wollen Krisenbonus nicht zahlen
Etwa 50 Prozent der teilnehmenden Unternehmen gaben demnach an, die vorgeschlagene Prämie "auf keinen Fall auszuzahlen". Ein Fünftel kann es sich immerhin vorstellen, 30 Prozent zeigte sich unentschlossen. An der Blitzumfrage nahmen bis Donnerstagnachmittag rund 2.000 Unternehmen teil; der Verband vertritt insgesamt rund 25.000 mittelständische Firmen.
Gefragt nach einer Beurteilung der Entlastungsprämie ist das Stimmungsbild noch deutlicher: Über 90 Prozent der befragten Unternehmen halten die Prämie für eine schlechte Idee. Nur sieben Prozent finden das Vorhaben gut.
Handwerker gehen womöglich leer aus
Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZdH) sieht die Entlastungsprämie kritisch. Er vertritt rund eine Million Betriebe mit etwa 5,6 Millionen Beschäftigten. Ein Sprecher des Verbandes erklärte gegenüber ZDFheute, dass es bisher keine systematische Erhebung gegeben habe und dem Verband daher keine belastbaren Zahlen vorlägen.
"Was wir aber sehr deutlich sehen, ist eine klare Tendenz aus den Rückmeldungen der Betriebe: Sehr viele reagieren mit großer Empörung und sehen sich aktuell nicht in der Lage, eine solche Prämie zu zahlen", sagte der Verbandssprecher. "Angesichts der angespannten Ertrags- und Liquiditätslage bleibt offen, wie viele Betriebe diese Möglichkeit tatsächlich nutzen können."
Florian Neuhann leitet das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen
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