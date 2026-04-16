Krisenbonus: Großteil von Mittelstand würde Prämie nicht zahlen

Eine Blitz-Umfrage des Mittelstandsverbands unter seinen Mitgliedern zeigt: Die Hälfte will die von der Regierung vorgeschlagene Entlastungsprämie "auf keinen Fall" zahlen.

Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand, sagt Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. Daher sei zu erwarten, dass weniger Unternehmen eine Entlastungsprämie auszahlen würden. 15.04.2026 | 3:10 min

Eine freiwillige Prämie - wer zahlt die? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fragen sich, ob sie in den Genuss der bis zu 1.000 Euro kommen könnten.

Eine Blitzumfrage des "Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft", die ZDFheute exklusiv vorliegt, zeigt: Nur wenige mittelständische Unternehmen können sich vorstellen, die von der Bundesregierung vorgeschlagene Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro an die eigenen Beschäftigten auszuzahlen.

Großteil von Mittelstand lehnt Auszahlung ab ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Viele wollen Krisenbonus nicht zahlen

Etwa 50 Prozent der teilnehmenden Unternehmen gaben demnach an, die vorgeschlagene Prämie "auf keinen Fall auszuzahlen". Ein Fünftel kann es sich immerhin vorstellen, 30 Prozent zeigte sich unentschlossen. An der Blitzumfrage nahmen bis Donnerstagnachmittag rund 2.000 Unternehmen teil; der Verband vertritt insgesamt rund 25.000 mittelständische Firmen.

Die Umfrage zeigt auf erschütternde Weise, dass die Entlastungsprämie voll an den Bedürfnissen und Erwartungen des Mittelstandes vorbeifliegt. „ Christoph Ahlhaus, Geschäftsführer Bundesverband mittelständische Wirtschaft

Gefragt nach einer Beurteilung der Entlastungsprämie ist das Stimmungsbild noch deutlicher: Über 90 Prozent der befragten Unternehmen halten die Prämie für eine schlechte Idee. Nur sieben Prozent finden das Vorhaben gut.

Steigende Preise belasten viele Haushalte. Die 1.000-Euro-Prämie soll Beschäftigte entlasten. Wer den Krisenbonus bekommt und welche Rolle die Arbeitgeber dabei spielen. 13.04.2026 | 2:37 min

Handwerker gehen womöglich leer aus

Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZdH) sieht die Entlastungsprämie kritisch. Er vertritt rund eine Million Betriebe mit etwa 5,6 Millionen Beschäftigten. Ein Sprecher des Verbandes erklärte gegenüber ZDFheute, dass es bisher keine systematische Erhebung gegeben habe und dem Verband daher keine belastbaren Zahlen vorlägen.

"Was wir aber sehr deutlich sehen, ist eine klare Tendenz aus den Rückmeldungen der Betriebe: Sehr viele reagieren mit großer Empörung und sehen sich aktuell nicht in der Lage, eine solche Prämie zu zahlen", sagte der Verbandssprecher. "Angesichts der angespannten Ertrags- und Liquiditätslage bleibt offen, wie viele Betriebe diese Möglichkeit tatsächlich nutzen können."

Florian Neuhann leitet das ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen