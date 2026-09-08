Deutscher Gründerpreis 2026: Welches Unternehmen gewinnt?

Sie entwickeln Fusionskraftwerke, hochempfindliche Quantensensoren: Sechs Unternehmen stehen beim Deutschen Gründerpreis im Finale. Verfolgen Sie die Preisverleihung ab 20:00 Uhr.

Im Finale des Deutschen Gründerpreises 2026 stehen Unternehmen, die mit Innovationen in Metallbearbeitung, Energieversorgung, Raumfahrt, Quantentechnologie und E-Mobilität neue Maßstäbe setzen. 08.09.2026

Sechs Unternehmen haben es ins Finale des Deutschen Gründerpreises 2026 geschafft. Ihre Ideen reichen von ressourcenschonender Metallbearbeitung bis zur Fusionsenergie. In Berlin werden heute Abend die Sieger bekanntgegeben bei der Verleihung des Deutschen Gründerpreises.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten zeichnet der Deutsche Gründerpreis herausragende Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland aus. In diesem Jahr treten in den Kategorien Startup und Aufsteiger jeweils drei Finalisten und Finalistinnen an. Die Verleihung findet im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin statt und das ZDF überträgt die Veranstaltung im Livestream.

Kategorie Startup: Kühltechnik, Babytragen und Fusionsenergie

In der Kategorie Startup sind drei junge Unternehmen nominiert, die ihre Geschäftsidee besonders erfolgreich am Markt etablieren konnten:

AdaptX Systems aus Berlin hat ein Verfahren entwickelt, das Werkzeuge bei der Metallbearbeitung direkt am Kontaktpunkt kühlt - ähnlich einer Klimaanlage. Die üblicherweise eingesetzten Kühlschmierstoffe sollen dadurch überflüssig werden. Die drei Gründer wollen so eines der kostenintensivsten Elemente der Fertigung sauberer und ressourcenschonender machen.

aus Berlin hat ein Verfahren entwickelt, das Werkzeuge bei der Metallbearbeitung direkt am Kontaktpunkt kühlt - ähnlich einer Klimaanlage. Die üblicherweise eingesetzten Kühlschmierstoffe sollen dadurch überflüssig werden. Die drei Gründer wollen so eines der kostenintensivsten Elemente der Fertigung sauberer und ressourcenschonender machen. Flybaby , ebenfalls aus Berlin, produziert Babytragen nahezu nahtlos direkt aus der 3D-Strickmaschine. Die Schwestern Elisabeth und Gesine Hillmann verbinden dabei Industriedesign mit moderner Stricktechnologie, sparen Materialabfall und vereinen die Vorteile von Tragetuch und klassischer Trage. Ihr Produkt ist bereits in 13 Ländern erhältlich.

, ebenfalls aus Berlin, produziert Babytragen nahezu nahtlos direkt aus der 3D-Strickmaschine. Die Schwestern Elisabeth und Gesine Hillmann verbinden dabei Industriedesign mit moderner Stricktechnologie, sparen Materialabfall und vereinen die Vorteile von Tragetuch und klassischer Trage. Ihr Produkt ist bereits in 13 Ländern erhältlich. Proxima Fusion aus München verfolgt ein deutlich größeres Ziel: Das aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hervorgegangene Unternehmen entwickelt Fusionskraftwerke auf Basis der Stellarator-Technologie. Aus jahrzehntelanger Grundlagenforschung soll so eine CO2-freie, grundlastfähige Energiequelle entwickelt werden.

Kategorie Aufsteiger: Elektromotoren, Antennen und Quantentechnik

In der Kategorie Aufsteiger werden bereits am Markt etablierte, wachstumsstarke Unternehmen gewürdigt. Auch hier stehen drei Firmen im Finale:

DeepDrive aus Garching hat eine Doppelrotor-Technologie für Elektromotoren entwickelt, die mit weniger Magnetmaterial und Eisen auskommen als herkömmliche Antriebe. Gemeinsam mit einigen der größten Automobilhersteller der Welt will das Unternehmen damit den elektrischen Antrieb effizienter und günstiger machen.

aus Garching hat eine Doppelrotor-Technologie für Elektromotoren entwickelt, die mit weniger Magnetmaterial und Eisen auskommen als herkömmliche Antriebe. Gemeinsam mit einigen der größten Automobilhersteller der Welt will das Unternehmen damit den elektrischen Antrieb effizienter und günstiger machen. mtex antenna technology aus Wiesbaden baut hochpräzise Antennen und Radioteleskope, die Signale aus dem Weltall empfangen und Raumsonden steuern. Das von einem Vater-Sohn-Team gegründete Unternehmen zählt zu den gefragten Technologiepartnern für internationale Wissenschafts- und Raumfahrtprojekte.

aus Wiesbaden baut hochpräzise Antennen und Radioteleskope, die Signale aus dem Weltall empfangen und Raumsonden steuern. Das von einem Vater-Sohn-Team gegründete Unternehmen zählt zu den gefragten Technologiepartnern für internationale Wissenschafts- und Raumfahrtprojekte. Pixel Photonics aus Münster entwickelt hochempfindliche Einzelphotonendetektoren, mit denen sich einzelne Lichtteilchen nachweisen lassen - eine Schlüsselkomponente für Quantencomputer, abhörsichere Kommunikation und medizinische Diagnostik. Die Gründer wollen eine bislang auf Forschungslabore beschränkte Technologie industriell skalierbar machen.

Drei deutsche Startups erfinden gerade ganze Branchen neu: mit humanoiden Robotern, klimafreundlicher Schokolade und neuartigen Hochleistungs-Mikrochips. 09.09.2025 | 28:45 min

Wirtschaftspreis mit langer Tradition

Initiatoren des Deutschen Gründerpreises sind die Sparkassen, das ZDF, Porsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neben den Kategorien Startup und Aufsteiger vergibt die Jury an dem Abend auch einen Preis für das Lebenswerk sowie einen Sonderpreis.

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Quelle: ZDF