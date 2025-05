E-Autos: Wie weit Verkehrsexperten Europa hinter China sehen

Wie weit hinkt Europa auf dem weltweiten E-Automarkt hinterher?

Markus Lienkamp, Professor am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München, erklärt, dass chinesische Autohersteller im Gegensatz dazu in den vergangenen Jahren im Bereich der Elektromobilität viel investiert und zahlreiche Produktionsstätten im eigenen Land aufgebaut haben, während in Europa die Entwicklung etwas verschlafen worden sei.