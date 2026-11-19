Grünes Licht für Übernahme:Commerzbank-Deal steht: Unicredit und Bund sind sich einig
Der Bund macht den Weg frei für die Commerzbank-Übernahme durch die Unicredit. Deren Chef Orcel macht Finanzminister Klingbeil in einem Brief Zusagen. So geht es nun weiter.
Das lange Ringen hat ein Ende: Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit auf. Laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) haben der Bund und die Unicredit eine gemeinsame Basis gefunden.
Commerzbank bleibt in Frankfurt - Jobgarantien unklar
Was die Unicredit zugesagt habe, entspreche den Kernanliegen der Bundesregierung, sagte er. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung haben und "wesentliche Entscheidungen" in Deutschland treffen.
Die Unicredit habe klare Zusagen zum Standort Deutschland und zu den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten gegeben, sagte Klingbeil. Diese seien eine gute Basis, "um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen".
Auf einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bei der Commerzbank, bei der Arbeitnehmervertreter den Abbau Tausender Jobs fürchten, ging Klingbeil jedoch nicht konkret ein.
Zu einem möglichen Jobabbau:
Die Commerzbank beschäftigt weltweit rund 40.000 Vollzeitkräfte und hat selbst einen Abbau von 3.000 Stellen bis 2030 angekündigt. Mit Betriebsrat und Verdi wurde vereinbart, betriebsbedingte Kündigungen faktisch auszuschließen.
Unicredit sieht bis 2028 ein Einsparpotenzial von 1,3 Milliarden Euro. Verdi warnt bei einer Fusion von Commerzbank und Hypovereinsbank vor bis zu 15.000 gefährdeten Arbeitsplätzen bei beiden Instituten. Die Commerzbank rechnet ihrerseits mit einem zusätzlichen Stellenabbau von 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätzen bei Unicredit.
Orcel will offenbar 7.000 Arbeitsplätze abbauen. Die politischen Zusagen schaffen hier keine endgültige Sicherheit. Das Bekenntnis zu bestehenden Vereinbarungen ist keine uneingeschränkte Garantie, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen bleiben.
Zur künftigen Machtverteilung innerhalb der Commerzbank:
Unicredit hält nach dem Übernahmeangebot und mithilfe komplexer Derivate knapp 50 Prozent an der Commerzbank - also noch nicht die Mehrheit. Die Schwelle von 50 Prozent will Orcel vorerst nicht überschreiten. Sie könnte ein Pflichtangebot für die polnische Tochter mBank auslösen, das fast fünf Milliarden Euro kosten könnte. Also sucht er den Weg zur Macht über die Hauptversammlung und den Aufsichtsrat.
Gelingt es Unicredit, dort die Mehrheit auf der Kapitalseite zu organisieren, kann sie den Aufsichtsrat dominieren und damit auch über die Zusammensetzung des Vorstands entscheiden. Für Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp könnte es dann eng werden. Orcels Kalkül: das Kommando übernehmen, ohne dafür weitere Milliarden in Aktien investieren zu müssen.
Unicredit-Chef am Ziel
Unicredit-Chef Andrea Orcel arbeitet seit gut zwei Jahren an der Übernahme des Frankfurter Geldhauses und scheint nun am Ziel seiner Bemühungen zu sein. Er begrüßte die Unterstützung von Klingbeil für seine Strategie für die Commerzbank - und einen zügigen Übergabeprozess:
Einigung gibt es auch über einen geordneten Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat - darüber gab es bis zuletzt Streit. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, "die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen", sagte Klingbeil. Bisher ist der Bund mit zwei Vertretern im Commerzbank-Aufsichtsrat repräsentiert.
Unicredit-Chef Andrea Orcel schrieb in einem Brief an Klingbeil, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, die Zusagen schafften die Basis für einen Verkauf der staatlichen Beteiligung an der Commerzbank, an der der Bund gut 13 Prozent hält.
Unicredits Plan hinter der Commerzbank-Übernahme
Die Commerzbank erklärte, sie begrüße die Zusagen der Unicredit: "Der Vorstand der Commerzbank wird weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit Unicredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaut."
Die Unicredit hat sich mittlerweile knapp 50 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank gesichert. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen.
Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind.
EU-Kommission erteilte schon Freigabe für Deal
Zuletzt bekam die Unicredit von wichtigen Aufsichtsbehörden die Freigabe für ihre Übernahmepläne, darunter die EU-Kommission, die US-Notenbank Fed und die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB).
Unicredit-Chef Andrea Orcel will nach der Kontrollübernahme im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat schicken. Alle zehn Vertreter der Kapitalseite sollen neu gewählt werden. Dann könnte der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden.
Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.
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