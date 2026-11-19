Zu einem möglichen Jobabbau:



Die Commerzbank beschäftigt weltweit rund 40.000 Vollzeitkräfte und hat selbst einen Abbau von 3.000 Stellen bis 2030 angekündigt. Mit Betriebsrat und Verdi wurde vereinbart, betriebsbedingte Kündigungen faktisch auszuschließen.



Unicredit sieht bis 2028 ein Einsparpotenzial von 1,3 Milliarden Euro. Verdi warnt bei einer Fusion von Commerzbank und Hypovereinsbank vor bis zu 15.000 gefährdeten Arbeitsplätzen bei beiden Instituten. Die Commerzbank rechnet ihrerseits mit einem zusätzlichen Stellenabbau von 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätzen bei Unicredit.



Orcel will offenbar 7.000 Arbeitsplätze abbauen. Die politischen Zusagen schaffen hier keine endgültige Sicherheit. Das Bekenntnis zu bestehenden Vereinbarungen ist keine uneingeschränkte Garantie, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen bleiben.



Zur künftigen Machtverteilung innerhalb der Commerzbank:



Unicredit hält nach dem Übernahmeangebot und mithilfe komplexer Derivate knapp 50 Prozent an der Commerzbank - also noch nicht die Mehrheit. Die Schwelle von 50 Prozent will Orcel vorerst nicht überschreiten. Sie könnte ein Pflichtangebot für die polnische Tochter mBank auslösen, das fast fünf Milliarden Euro kosten könnte. Also sucht er den Weg zur Macht über die Hauptversammlung und den Aufsichtsrat.



Gelingt es Unicredit, dort die Mehrheit auf der Kapitalseite zu organisieren, kann sie den Aufsichtsrat dominieren und damit auch über die Zusammensetzung des Vorstands entscheiden. Für Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp könnte es dann eng werden. Orcels Kalkül: das Kommando übernehmen, ohne dafür weitere Milliarden in Aktien investieren zu müssen.

