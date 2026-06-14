Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht das erste Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao an. Wie ist die Stimmung vor dem Spiel? ZDFheute live ist vor Ort in Houston.

Deutschland gegen Curaçao: Traumstart für die DFB-Elf? ZDFheute live stimmt euch ein!

Um 19:00 Uhr geht’s los! Dann rollt der Ball im NRG Stadium in Houston. Deutschland trifft auf WM-Neuling Curaçao. Wo viele einen einfachen Gegner für die DFB-Elf sehen, prognostizieren andere einen Überraschungssieg des Inselstaats. Die Vorfreude bei den Fans steigt! Doch gerade in Deutschland gibt es immer wieder Kritik an der Spielstruktur der Weltmeisterschaft, der FIFA und dem Gastgeberland USA.

Euphorie oder WM-Flaute: Wie ist die Stimmung vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf? Was ist heute Abend zu erwarten? Darüber spricht Christian Hoch mit ZDF-Reportern Florian Zschiedrich und Moritz Neuß in Houston, sowie ZDF-Korrespondent Andreas Stamm, der bis vor kurzem noch in Curaçao war. Zu den Turnierchancen Frauen-Bundesliga-Trainerin Friederike Kromp.

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