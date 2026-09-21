Zum ersten Mal fliegt die CDU aus einem Landestag. Zu dem Aus in Schwerin kommt eine klare Niederlage in Berlin. Wie reagiert Kanzler Merz? Pressekonferenz und Analyse bei ZDFheute live

Mit nur 4,9 Prozent verpasst die CDU sogar den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der Bundeskanzler hatte noch vorher erklärt, er werde seinen Reformkurs fortsetzen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit Friedrich Merz nach den Krisensitzungen der CDU-Führung.

Auch in Berlin fährt die CDU als bislang regierende Partei ein enttäuschendes Ergebnis ein. Trotz wachsender Kritik an der Partei will Friedrich Merz aber an Kanzlerschaft und Parteivorsitz festhalten.

Wie erklärt Merz das Wahldebakel? Wackelt seine Position an der Spitze der CDU und Bundesregierung? Und welche Folgen haben die Ergebnisse für die schwarz-rote Koalition und ihre Reformprojekte? Die Pressekonferenz des Kanzlers analysiert ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer und Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas.

Seid dabei und stellt Eure Fragen in den Kommentaren!

Wann startet ZDFheute live?