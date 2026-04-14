China kritisiert die US-Blockade der Straße von Hormus. Droht eine neue Eskalation zwischen den Mächten? ZDFheute live analysiert

Die USA haben am Montag damit begonnen, die Straße von Hormus zu blockieren. Trotz der Seeblockade hat ein von den USA sanktionierter Tanker die Straße von Hormus durchfahren. Das Schiff gehört offenbar einer chinesischen Reederei, fährt aber unter einer falschen Flagge, der Flagge Malawis.

China kritisiert die von den USA verhängte Blockade iranischer Häfen. Dieses Vorgehen verschärfe den Konflikt, untergrabe die brüchige Waffenruhe und gefährde die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus, so ein Regierungssprecher. China bezieht laut Schätzungen bis zu 15 Prozent seiner Ölimporte aus Iran.

Wie reagiert China auf die US-Blockade der Straße von Hormus? Wie schnell kann die Situation im Iran-Krieg wieder eskalieren? Darüber spricht Christopher Wehrmann bei ZDFheute live mit Johannes Peters, Experte für maritime Sicherheit von der Uni Kiel und China-Experte Prof. Sebastian Heilmann.

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