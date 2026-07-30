Die Ukraine verändert ihre Strategie und greift Logistikzentren des größten russischen Onlinehändlers sowie Schiffe im Kaspischen Meer an. Analyse mit Nico Lange bei ZDFheute live.

Seit einem Monat attackiert die Ukraine immer wieder Lager von Wildberries, dem größten russischen Onlinehändler. Kiew argumentiert, dass über das Unternehmen auch militärisch relevante Güter transportiert werden.

Aber auch Russlands Angriffe gehen weiter: In der Nacht zu Donnerstag haben russische Drohnen und Raketen die Ukraine überzogen. Mehrere Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt. Zudem stürzte ein vermutlich russischer Marschflugkörper über Polen ab.

Welche Strategie verfolgt die Ukraine mit Angriffen auf Logistik und Schifffahrt? Was bedeuten die ukrainischen Erfolge für die Stimmung im Land? Und welche Rolle könnte Israel im Krieg gegen Russland spielen?