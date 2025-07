Weiterer Gefangenenaustausch

Erst Mittwochabend haben sich Delegationen aus Russland und der Ukraine erneut zu Verhandlungen getroffen. Bereits nach 40 Minuten war das Gespräch beendet. Das Ergebnis: Ein weiterer Gefangenenaustausch der beiden Länder, die Einigung auf eine Waffenruhe ist weiter nicht in Sicht. Russische Angriffe und ukrainische Gegenangriffe gingen bereits in der Nacht weiter.

Wann beginnt ZDFheute live zum Krieg in der Ukraine?

Direkte Gesprächsrunden bisher ohne Ergebnis

Das Treffen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern am Mittwochabend war bereits das dritte dieser Art. Die zwei vorherigen direkten Gesprächsrunden hatten am 16. Mai und 2. Juni in Istanbul stattgefunden und keinerlei Annäherung in Richtung einer Waffenruhe gebracht. Zuvor hatte es seit 2022 keine Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gegeben.