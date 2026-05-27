Die USA wollen der Nato die militärischen Mittel kürzen. Grund dafür soll auch die Neuaufstellung im Indopazifik sein. ZDFheute live ordnet die Auswirkungen für die Nato ein.

Weniger Kampfflugzeuge, U-Boote, Kriegsschiffe und Drohnen: Die US-Regierung will künftig der Nato weniger militärische Mittel zur Verfügung stellen. Wie kann die Zukunft der Nato ohne eine starke US-Beteiligung aussehen? ZDFheute live analysiert.

Nach einem Bericht des Wall Street Journal sprechen Diplomaten von Senkungen der zugesagten Mittel um bis zur Hälfte. An der nuklearen Abschreckung solle sich aber nichts ändern.

Das Umdenken Washingtons ist unter anderem auf die Neuaufstellung im Indopazifik zurückzuführen. Die USA wollen dort offenbar der militärischen Präsenz Chinas Paroli bieten. Vor allem die Sicherung wichtiger Handelsstraßen dürfte dabei im Mittelpunkt stehen.

Was genau bedeutet diese Pläne der Trump-Regierung für die Bündnispartner? Welche Rolle muss Europa in Zukunft übernehmen? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit Ex-Nato-General Egon Ramms. ZDF-Nato-Korrespondentin Isabelle Schaefers und ZDF-Korrespondent David Sauer aus Washington berichten über die jüngsten Entwicklungen.

Seid dabei, diskutiert mit und stellt Eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.