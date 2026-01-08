Trump droht Grönland, Europa warnt vorm Bruch der Nato. Was passiert, wenn ein Partner den anderen angreift? Ex-US General Ben Hodges erklärt bei ZDFheute live, was Europa jetzt tun muss.

Grönland soll Teil der USA werden – so stellt es sich zumindest US-Präsident Trump vor. Damit bedroht er einen NATO-Partner, denn Grönland gehört zu Dänemark. Was passiert mit unserer Weltordnung, wenn ein NATO-Partner einen anderen bedroht? Ex-US-General Ben Hodges ist mit seiner Analyse zu Gast bei ZDFheute live.

In Europa sorgt Trump für Aufregung mit seinem Anspruch auf Grönland - und stößt auf scharfe Zurückweisung. Doch zuletzt hat er in Venezuela bewiesen, dass er Drohungen Taten folgen lässt. Neben Venezuela hatte er vorher auch schon anderen südamerikanischen Ländern, Kanada und Grönland gedroht. Ein neuer Imperialismus?

Was bedeutet Trumps möglicher imperialistischer Kurs für die Weltordnung? Zerbricht die NATO? Und: Was hat Trump mit Grönland vor? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit dem ehemaligen US-Generalleutnant Ben Hodges und ZDF-Korrespondent Henner Hebestreit auf Grönland. Seid live dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

