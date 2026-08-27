Ukraine-Krieg: Haben die USA noch Einfluss auf Russland?

Nach dem Besuch des CIA-Chefs Ratcliffe in Moskau bleiben viele offene Fragen. Was können die USA in Russland überhaupt noch erreichen? ZDFheute live analysiert mit einem ehemaligen US-General.

CIA-Direktor Ratcliffe war für einen nicht öffentlich angekündigten Besuch in Moskau. Was könnte dahinterstecken? ZDFheute live analysiert.

Der Besuch von CIA-Chef Ratcliffe am vergangenen Dienstag ist ziemlich ungewöhnlich - zuletzt bekannt war ein CIA-Chef 2021 nach Moskau geflogen, um vor einem Angriff auf die Ukraine zu warnen - vergeblich.

Laut US-Medien soll Ratcliffe Russland vor einem möglichen Angriff auf die Nato gewarnt haben. Der Kreml hat diese Vermutung als "alarmistisch" zurückgewiesen. US-Präsident Trump hatte den Besuch als "halb routinemäßig" bezeichnet.

Welchen Einfluss haben die USA überhaupt noch auf Russland? Welche Rolle spielt der Iran-Krieg? Und welche Optionen hat die Ukraine noch? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit dem US-Generalleutnant a. D. Ben Hodges. Einen Überblick zur Lage in der Ukraine gibt ZDF-Reporter Henner Hebestreit. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Unsere Ukraine-Updates gibt's auch im wöchentlichen Podcast "Militär & Macht - Die Analyse". Alle Folgen findet ihr hier.

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