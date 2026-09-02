Nach dem gescheiterten Drohnen-Anschlag in Leipzig sollen zwei Verdächtige identifiziert sein. Die Bundesregierung hat bereits Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. ZDFheute live analysiert.

Neue Spuren nach dem gescheiterten Drohnen-Anschlag am Flughafen Leipzig/Halle: Zwei Tatverdächtige sollen identifiziert sein. ZDFheute live analysiert die Lage mit dem Investigativ-Journalisten Bojan Pancevski.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass und einen Mann aus Belarus mit russischem Pass. Außenminister Johann Wadephul kündigte bei einem Treffen der EU-Außenminister umfangreiche Vorschläge für weitere Strafmaßnahmen an. Auch mehrere europäische Länder bestellten russische Vertreter ein.

Die Bundesregierung hatte bereits ein Bündel von Maßnahmen gegen Russland angekündigt. Dazu zählen die Schließung des Russischen Hauses in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn sowie die Ausweisung zahlreicher Diplomaten. Zudem soll es verschärfte Einreisekontrollen für Russen und ein härteres Vorgehen gegen die russische Schattenflotte geben.