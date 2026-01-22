US-Präsident Trump hat die zusätzlichen Zölle im Streit um Grönland gekippt. Wie reagiert Bundeskanzler Merz? ZDFheute live überträgt die Rede des Kanzlers und ordnet ein.

Nach der Rede von US-Präsident Trump in Davos kam es überraschend noch zu einer Einigung: Eigentlich sollten ab dem 1. Februar wegen des Streits um Grönland US-Zusatzzölle von zehn Prozent für mehrere Staaten - darunter Deutschland - gelten. Doch am Abend verkündete US-Präsident Trump eine Einigung. Die Zölle sind vom Tisch.

ZDFheute live zeigt, wie Bundeskanzler Merz in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos reagiert. Was ist über die Einigung bekannt? Und wie positioniert sich Bundeskanzler Merz? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Davos. Aus Berlin berichtet Mathis Feldhoff.

Wann startet ZDFheute live?