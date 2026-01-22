Weltwirtschaftsforum in Davos:Live: Kehrtwende von Trump – Merz reagiert
US-Präsident Trump hat die zusätzlichen Zölle im Streit um Grönland gekippt. Wie reagiert Bundeskanzler Merz? ZDFheute live überträgt die Rede des Kanzlers und ordnet ein.
Nach der Rede von US-Präsident Trump in Davos kam es überraschend noch zu einer Einigung: Eigentlich sollten ab dem 1. Februar wegen des Streits um Grönland US-Zusatzzölle von zehn Prozent für mehrere Staaten - darunter Deutschland - gelten. Doch am Abend verkündete US-Präsident Trump eine Einigung. Die Zölle sind vom Tisch.
ZDFheute live zeigt, wie Bundeskanzler Merz in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos reagiert. Was ist über die Einigung bekannt? Und wie positioniert sich Bundeskanzler Merz? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Davos. Aus Berlin berichtet Mathis Feldhoff.
Wann startet ZDFheute live?
Der Livestream beginnt um 9:20 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.