Wiederholt hat die Ukraine Versorgungslinien und Infrastruktur auf der Krim empfindlich getroffen. ZDFheute live analysiert die Situation auf der russisch besetzten Halbinsel.

Mit ihren Angriffen hat die Ukraine die Krim empfindlich getroffen. Versorgungslinien wurden beeinträchtigt, Infrastruktur zerstört. Das bekommen einerseits die Bewohner zu spüren. Zuletzt beispielsweise durch Benzinknappheit und Stromausfälle. Andererseits ist die Krim als Militärstützpunkt auch für Russlands Truppen bedeutsam.

Welchen Einfluss haben Kiews erfolgreiche Schläge gegen die Krim auf den Verlauf des Krieges? Was unternimmt Russland gegen die Angriffe? Darüber spricht Victoria Reichelt mit dem Militärexperten Gustav Gressel. Zugeschaltet ist außerdem aus der Ukraine ZDF-Reporter Carsten Thurau.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:45 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.