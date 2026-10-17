Bei der Jungen Union warnt Kanzler Merz vor der Linken und der AfD. Gleichzeitig pocht er auf die Umsetzung der Reformen. Kann er die Junge Union überzeugen? ZDFheute live analysiert.

Vor seiner Kanzlerschaft galt die Junge Union (JU) als eine verlässliche Unterstützergruppe von Merz. In den vergangenen zwei Jahren ist das Verhältnis abgekühlt, nicht zuletzt wegen Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Rentenpolitik. Der Parteinachwuchs fordert eine konsequente Umsetzung der Reformpläne. Sollte das erfolgen, sicherte die Junge Union Merz die Unterstützung zu.

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn ist Bundeskanzler Friedrich Merz auf eine selbstbewusst auftretende Junge Union getroffen. JU-Chef Johannes Winkel wurde am Abend mit 94,3 Prozent im Amt bestätigt und positionierte die Jugendorganisation als wichtige Kraft für die Zukunft von CDU und CSU.

Wie war die Stimmung gegenüber Merz? Wie viel Einfluss hat die Junge Union in CDU und CSU? Was sind die Konfliktpunkte? Darüber hat Christina von Ungern-Sternberg mit Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas von der FU Berlin gesprochen.