Während Irans Angriffe auf die Golfstaaten anhalten, bleibt eine militärische Reaktion dieser Länder aus. Woran das liegt, erklärt Nahost-Experte Gerlach bei ZDFheute live.

Seit Beginn des Iran-Krieges vor gut zwei Wochen hat die Islamische Republik ihre Nachbarstaaten mit unzähligen Drohnen und Raketen angegriffen. Eine Gegenreaktion der Golfstaaten ist bislang ausgeblieben – warum das so ist, analysiert ZDFheute live.

So gab es erneut Angriffe auf Dubai, Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Schiffverkehr in der Straße von Hormus liegt weiter lahm – zu groß die Gefahr durch mögliche iranische Angriffe und Minen. Die Meerenge ist besonders wichtig für den Öltransport.