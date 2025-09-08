So will die deutsche Autobranche aus der Krise

Die deutschen Autohersteller stecken in der Krise. Marktanteile gehen verloren genauso wie Arbeitsplätze. ZDFheute live analysiert was VW, BMW und Co. für ein Comeback tun können.

Die deutschen Autohersteller sind in der Krise. Die internationale Konkurrenz, insbesondere aus China, macht mächtig Druck. Die Marktanteile von VW, BMW, Mercedes und Co. sind so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ausufernde Kosten und hohe Zölle im internationalen Handel setzen der Branche zusätzlich zu. Dadurch sind auch zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet, bis 2030 könnten Schätzungen zufolge über 150.000 Stellen abgebaut werden.

Entscheidend für die Zukunft der deutschen Autohersteller könnte die neue Generation von Elektroautos sein, die ab heute auf der Automesse IAA in München präsentiert werden. Die erste Elektro-Generation von VW, BMW, Mercedes und Co. war nicht erfolgreich. Zu geringe Reichweite, zu lange Ladezeiten und zu hohe Preise ließen die Modelle auf dem deutschen Markt durchfallen. In anderen Ländern wie China war die Konkurrenz durch einheimische Marken und US-Hersteller Tesla bisher zu groß.