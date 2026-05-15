Machtkampf in London:Starmer am Ende?
Verlorene Regional- und Kommunalwahlen, innerparteiliche Streitigkeiten: In Großbritannien wächst der Druck auf Premierminister Keir Starmer. Wie es jetzt weitergeht, analysiert ZDFheute live.
Der britische Premierminister Starmer muss um sein Amt bangen. Mögliche Kandidaten für seine Nachfolge bringen sich bereits in Stellung. Wer ihm folgen könnte und welche Konsequenzen das hätte - ZDFheute live.
Gesundheitsminister Streeting ist bereits zurückgetreten und wird jetzt als möglicher Herausforderer Starmers gehandelt. Auch der Bürgermeister von Manchester Burnham ist ein potenzieller Kandidat.
In dem innerparteilichen Streit bei Labour geht es sowohl um den Parteivorsitz als auch um das Amt des Premierministers. Die Posten sind miteinander verbunden.
Welche Streitigkeiten beschäftigen die britische Regierung? Wenn Starmer stürzt, welche Folgen hätte das – auch außenpolitisch? Im Interview mit Ralph Szepanski erklärt Politkwissenschaftler Nicolai von Ondarza, warum Großbritannien immer wieder in politische Krisen rutscht. Aus London berichtet ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen.