Verlorene Regional- und Kommunalwahlen, innerparteiliche Streitigkeiten: In Großbritannien wächst der Druck auf Premierminister Keir Starmer. Wie es jetzt weitergeht, analysiert ZDFheute live.

Der britische Premierminister Starmer muss um sein Amt bangen. Mögliche Kandidaten für seine Nachfolge bringen sich bereits in Stellung. Wer ihm folgen könnte und welche Konsequenzen das hätte - ZDFheute live.

Gesundheitsminister Streeting ist bereits zurückgetreten und wird jetzt als möglicher Herausforderer Starmers gehandelt. Auch der Bürgermeister von Manchester Burnham ist ein potenzieller Kandidat.

In dem innerparteilichen Streit bei Labour geht es sowohl um den Parteivorsitz als auch um das Amt des Premierministers. Die Posten sind miteinander verbunden.