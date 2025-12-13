Sie demonstrieren gegen Korruption und für Gerechtigkeit – in Madagaskar und weltweit. Was verändern die Proteste der Gen Z? ZDFheute live ordnet ein.

In Madagaskar haben die Proteste bereits zum Sturz der Regierung geführt. Der Präsident des Landes ist geflohen. Das Militär setze daraufhin eine Übergangsregierung ein. Und in spätestens zwei Jahren soll es Neuwahlen geben.

Auch in vielen anderen Ländern haben Jugendliche und junge Erwachsene in den vergangenen Monaten gegen die eigene Regierung protestiert. Mithilfe von Social Media animierten sie andere, sich den Protesten anzuschließen.

Was haben die Proteste auf Madagaskar bereits verändert? Was verbindet die Protestwellen weltweit und wie entwickeln sie sich weiter? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit ZDF-Reporter Jörg Brase auf Madagaskar.

Proteste für mehr Perspektiven

Madagaskar gehört trotz seiner vielen Rohstoffe zu den ärmsten Ländern der Welt. Fast 75 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Dabei liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 19 Jahren.

Bereits Ende September hatten regelmäßige Stromausfälle von mehr als zwölf Stunden am Tag sowie Probleme bei der Wasserversorgung für Proteste gesorgt.

Die Proteste der Gen Z führten zur Auflösung der Regierung. Die Bewegung prangert aber weiterhin Misswirtschaft und Korruption an.