Hoher Wahlsieg für die AfD in Sachsen-Anhalt, historisch niedriges Ergebnis für die CDU. Der Druck auf die CDU im Bund wächst. Wie reagiert der Kanzler? Die Pressekonferenz bei ZDFheute live.

Viele machen den Bundeskanzler für das historisch schlechte Wahlergebnis der Partei verantwortlich. Laut vorläufigem Ergebnis kommt die AfD auf 43,8 % der Stimmen, die CDU nur auf 17,2 %. Das ist ein Verlust von 19,9 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl.

Kanzleramtschefin Warken pocht auf eine stabile Bundesregierung, Personalfragen zu stellen sei "jetzt das Falscheste". Man müsse sich jetzt auf die Umsetzung der Reformen konzentrieren.

Wie reagiert die CDU auf die Niederlage? Welche Konsequenzen werden womöglich aus dem Ergebnis gezogen? Und was bedeutet der AfD-Sieg auch für die Bundesregierung? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer und Politikwissenschaftler Benjamin Höhne.

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