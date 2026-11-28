Das BSW diskutiert über die künftige Zusammenarbeit mit der AfD und wie es für das Bündnis weitergeht. Die Analyse des Parteitags und Sahra Wagenknecht im Interview bei ZDFheute live.

Im Mittelpunkt steht die künftige Zusammenarbeit mit der AfD - auch mit Blick auf die politische Kooperation in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen des sogenannte "Magdeburger Wegs" hat das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft bereits mehrfach mit der AfD gestimmt. Dort könnte das BSW auch den ersten AfD-Ministerpräsidenten ins Amt heben. In der von Sahra Wagenknecht gegründeten Partei führt das zu Diskussionen.

Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali sagte zuletzt: "Wir entscheiden ganz konsequent in der Sache. Wenn ein Antrag gut ist, dann stimmen wir dem zu, egal, von wem er kommt."

Spaltet die AfD-Frage das BSW? Wohin steuert das Bündnis? Und: Welche Folgen hat das für Partei und Politik? Darüber spricht Christian Hoch mit ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer und Politikwissenschaftler Benjamin Höhne. Im Interview bei ZDFheute live sind Sahra Wagenknecht und Mitgründer Klaus Ernst.

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