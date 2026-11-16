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ZDF-Mittagsmagazin

Detroit - New England: St. Brown glänzt bei Münchens Football-Party

Detroit - New England:St. Brown glänzt bei Münchens Football-Party

von Tobias Bluhm

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Amon-Ra St. Brown feiert in München mit den Fans.

Ganz München steht Kopf, weil die NFL da ist. Die Profi-Liga im American Football ist zum sechsten Mal für ein reguläres Spiel in Deutschland und zieht Jahr für Jahr mehr Fans an.

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