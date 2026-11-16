Detroit - New England:St. Brown glänzt bei Münchens Football-Party
von Tobias Bluhm
|
Ganz München steht Kopf, weil die NFL da ist. Die Profi-Liga im American Football ist zum sechsten Mal für ein reguläres Spiel in Deutschland und zieht Jahr für Jahr mehr Fans an.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr News aus dem Sport
DFB vor letztem Spiel mit Adidas :Nike in der Krise: Millionenvertrag trifft auf Sparkurs
mit Video1:37
Bundestrainer über FIFA-Präsident :Klopp übt harte Kritik an Infantino: Schlimmer als Blatter
mit Video0:40
Showdown in der Nations League :Klopp will Niederländern "Stock in die Speichen halten"
mit Video27:47