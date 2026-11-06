Grafiken
3D-Animation:Wie Ökosysteme kippen können
von Jochen Spieß
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Arktis, Regenwald und Korallen leiden unter dem Klimawandel: Das Grafikvideo erklärt, wie ganze Landschaften an den kritischen Kipppunkt kommen.
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