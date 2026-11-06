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Wie Ökosysteme kippen können

Grafiken

3D-Animation:Wie Ökosysteme kippen können

von Jochen Spieß

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Die Grafik erklärt mit einer Kugel, wie sich Landschaften durch den Klimawandel verändern

Arktis, Regenwald und Korallen leiden unter dem Klimawandel: Das Grafikvideo erklärt, wie ganze Landschaften an den kritischen Kipppunkt kommen.

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KlimakonferenzKlimawandel

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