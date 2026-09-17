Mirko Drotschmann erklärt:KI-Gefahr: Was Desinformation mit Journalismus macht

KI-Fakes täuschen Medienberichte vor und verbreiten erfundene Skandale über Politiker. Können solche Desinformationen Wahlen beeinflussen - und die Demokratie gefährden?

Gefälschte Medienberichte ahmen Beiträge der ZDFheute und anderer Medien nach und zeigen Politiker, die vermeintlich Steuergelder veruntreut oder sogar Angehörige getötet haben. Fakes begegnen einem in den Sozialen Medien immer wieder. Das Ziel: Beeinflussung der Wahlen durch Desinformation. Ist die Demokratie durch solche KI-Aktionen bedroht? @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie KI, Demokratie und Journalismus zusammenhängen.

Was hat es mit der Kampagne "Matrjoschka" auf sich?

Das ist der Name einer großangelegten russischen Desinformationskampagne. Es handelt sich um gefälschte Medienberichte, die aussehen wie Beiträge aus von bekannten deutschen Onlinemedien. Diese wurden zu den aktuellen Landtagswahlen verbreitet.

Ihr Inhalt: Landtagskandidaten werden Fehler unterstellt, sie sollen Steuergelder veruntreut oder sogar Angehörige getötet haben. Das Ziel: Beeinflussung der Wahlen durch Desinformation. Laut des Recherchenetzwerkes Correctiv erreichen die Fakes aber nur wenige Menschen.

Welche Rolle spielt "Big Tech"?

Darunter versteht man große Konzerne, die hinter KI-Technologien stehen. Dazu gehören zum Beispiel Alphabet (Google und YouTube), Meta (Facebook, Instagram und Whatsapp), Amazon, Apple oder Microsoft. Untereinander investieren diese Konzerne in andere Tech-Unternehmen, wodurch ein dichtes Netz von Abhängigkeiten entsteht.

Ganze Staaten regeln ihre digitale Infrastruktur über deren Technologien. Das verleiht den monopolistischen Big Tech schon viel Macht - wirtschaftlich, aber auch bei der politischen Meinungsbildung.

Wie geht der Journalismus mit KI um?

Journalisten stehen vor der Herausforderung, mit dem technologischen Wandel Schritt halten zu müssen. Sie müssen kritisch mit Künstlicher Intelligenz umgehen, teils wird sie auch in den Arbeitsalltag eingebaut, wo sie nützt und wo sie kontrolliert werden kann. Auch das ZDF hat eine eigene KI-Richtlinie und ein eigenes Team, das sich um Factchecking kümmert. Hier werden zum Beispiel Fotos aus den Sozialen Medien auf ihre Echtheit geprüft.