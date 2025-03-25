FC Energie Cottbus
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Der FC Energie Cottbus ist ein Fußballverein aus Cottbus. Ab 2000 spielte der FC Energie für mehrere Jahre in der Fußball-Bundesliga. Nach dem zweiten Abstieg 2009 stürzte der Klub bis in die Regionalliga ab. Im Mai 2026 gelang die Rückkehr in die 2. Bundesliga. 1997 stand der Verein im Endspiel um den DFB-Pokal. ZDFheute informiert aktuell zu FC Energie Cottbus.
Rückkehr in die 2. Bundesliga
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