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FC Energie Cottbus

FC Energie Cottbus

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Der FC Energie Cottbus ist ein Fußballverein aus Cottbus. Ab 2000 spielte der FC Energie für mehrere Jahre in der Fußball-Bundesliga. Nach dem zweiten Abstieg 2009 stürzte der Klub bis in die Regionalliga ab. Im Mai 2026 gelang die Rückkehr in die 2. Bundesliga. 1997 stand der Verein im Endspiel um den DFB-Pokal. ZDFheute informiert aktuell zu FC Energie Cottbus.

Rückkehr in die 2. Bundesliga

Energie Cottbus - Bolzplatz

Wieso Energie Cottbus wieder erfolgreich ist

Aktuelle Nachrichten zum FC Energie Cottbus

  1. Brandenburg, Cottbus: Fußball, Männer: 2. Bundesliga, FC Energie Cottbus - Hannover 96, 1. Spieltag, LEAG Energie Stadion, Justin Butler (FC Energie Cottbus, l) jubelt nach seinem Tor zum 3:1 mit Leonardo Bittencourt (FC Energie Cottbus).

    Aufsteiger startet erfolgreich:Cottbus erkämpft Sieg gegen Hannover

    Video1:25
  2. Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Energie Cottbus an der Seitenlinie

    Zweite Bundesliga - Energie Cottbus:"Pele" Wollitz - der Letzte seiner Art?

    mit Video1:55
  3. Spieler des VfL Wolfsburg beim Einlaufen zu einem Testspiel

    Mannschaften, Favoriten, Topspieler:Was Sie zur neuen Saison in der 2. Bundesliga wissen müssen

    von Ingo Konrad
    mit Video0:56
  4. Pele Wollitz

    Ex-Bundesligist aus der Lausitz:Warum Energie Cottbus vor der Rückkehr in die 2. Liga steht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video13:55
  5. Fußballer

    Energie Cottbus noch unbesiegt:DFB-Pokal: Knifflige Aufgabe für Leipzig

    von Heiko Klasen
    Video1:24
  6. Torwart Alexander Sebald von Energie Cottbus pariert einen Torschuss im DFB-Pokalspiel der 1. Runde gegen Hannover 96 im LEAG Energie Stadion – aufgenommen am 16. August 2025.

    Unverhoffter Pokalheld:Nach Todesfall: Sebald rettet Cottbus den Sieg

    mit Video2:20
  7. Fußball, 3. Liga: Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden.

    3. Liga: Saarbrücken patzt:Dresden und Bielefeld zurück in der 2. Liga

Weitere Vereine der 2. Bundesliga

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Was Sie zur neuen Saison in der 2. Bundesliga wissen müssen