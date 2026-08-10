Aufsteiger startet erfolgreich:Cottbus erkämpft Sieg gegen Hannover
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Energie Cottbus hat bei der lang ersehnten Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen hart erkämpften Sieg gefeiert. Der Aufsteiger feierte einen 3:1-Erfolg.
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