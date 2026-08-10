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Sport

Aufsteiger Energie Cottbus erkämpft Sieg gegen Hannover

Aufsteiger startet erfolgreich:Cottbus erkämpft Sieg gegen Hannover

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Brandenburg, Cottbus: Fußball, Männer: 2. Bundesliga, FC Energie Cottbus - Hannover 96, 1. Spieltag, LEAG Energie Stadion, Justin Butler (FC Energie Cottbus, l) jubelt nach seinem Tor zum 3:1 mit Leonardo Bittencourt (FC Energie Cottbus).

Energie Cottbus hat bei der lang ersehnten Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen hart erkämpften Sieg gefeiert. Der Aufsteiger feierte einen 3:1-Erfolg.

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Quelle: Reuters

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