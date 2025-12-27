Livestream
Vierschanzentournee:Raimund hofft: "Immer ein Stückchen drauflegen"
von Michael Kreutz
Philipp Raimund hofft vor dem Auftakt in Oberstdorf, dass er sich weiter steigert. Top-Favorit der Vierschanzentournee ist aber der Slowene Domen Prevc.
Oberstdorf (ARD)
Sonntag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation
Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen
Garmisch-Partenkirchen (ZDF)
Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation
Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsskispringen
Innsbruck (ZDF)
Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation
Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen
Bischofshofen (ARD)
Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation
Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen
