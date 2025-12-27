  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Raimund hofft für Vierschanzentournee: "Ein Stückchen drauflegen"

Vierschanzentournee:Raimund hofft: "Immer ein Stückchen drauflegen"

von Michael Kreutz

|
Der deutsche Skispringer Philipp Raimund lacht bei der Pressekonferenz des DSV

Philipp Raimund hofft vor dem Auftakt in Oberstdorf, dass er sich weiter steigert. Top-Favorit der Vierschanzentournee ist aber der Slowene Domen Prevc.

Oberstdorf (ARD)
Sonntag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation
Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen

Garmisch-Partenkirchen (ZDF)
Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation
Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsskispringen

Innsbruck (ZDF)
Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation
Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen

Bischofshofen (ARD)
Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation
Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen

Themen
SportWintersport

Mehr Wintersport

  1. Daniel Tschofenig jubelt bei der Landung im letzten Springen der Vierschanzentournee 2024/25
    FAQ

    Skispringen:Das Wichtigste zur 74. Vierschanzentournee

    von Bastian Grieble
  2. Domen Prevc trägt seine Skier in der Qualifikation zum Wettbewerb in Klingenthal

    Auftaktspringen am Montag:Die Favoriten der Vierschanzentournee

    mit Video2:16
  3. Skispringer Philipp Raimund aus Deutschland während eines Trainings beim FIS-Skisprung-Weltcup der Männer auf der Gross-Titlis-Schanze am 19.12.2025, in Engelberg, Schweiz.
    Interview

    Skispringer Philipp Raimund:"Ändert ein Tourneesieg die Welt? Ich glaube nicht!"

    von Stephan Klemm
    mit Video1:13
  4. Schweiz, Engelberg: Ski nordisch/Skispringen: Weltcup, Großschanze, Frauen. Selina Freitag aus Deutschland fliegt beim FIS Skisprung-Weltcup der Damen auf der Gross-Titlis-Schanze durch die Luft.

    Ärger in Engelberg:Diskussionen um die Haltungsnoten im Skispringen

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video0:38
  5. Daniel Tschofenig

    Titelverteidiger mit schwankender Form:Skispringer Tschofenig: Bereit für die Tournee?

    Video0:29
  6. Schweiz, Engelberg: Ski nordisch, Skispringen, Männer, FIS Skisprung-Weltcup, Gross-Titlis Schanze: Philipp Raimund aus Deutschland in Aktion.

    Erster Saisonhöhepunkt der Skispringer:Raimund in Topform zur Vierschanzentournee

    Video0:31
  7. Der deutsche Skispringer Felix Hoffmann startet im Skisprung in die Flugphase beim FIS Weltcup in Engelberg

    Skispringen:Hoffmann bei Tournee-Generalprobe auf Podest

    von Benno Krieger
    Video1:13
  8. Andreas Wellinger, deutscher Skispringer

    Deutsche Skispringer vor der Tournee:DSV-Adler im Formtief - nur Raimund sorgt für Furore

    von Andreas Kürten
    Video2:16

Demnächst live

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40