Sport
Wintersport

Super-G: Aicher weiter stark und nur von Goggia geschlagen

Podestplatz auch im zweiten Super-G:Aicher weiter stark und nur von Goggia geschlagen

|

Emma Aicher ist weiter in Topform: Die Skirennläuferin hat einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg die nächste Podestplatzierung eingefahren.

Emma Aicher beim Super G der Damen am 01.03.2026 in Soldeu.

Emma Aicher liefert in Soldeu ein starkes Renn-Wochenende ab.

Quelle: Witters

Skirennläuferin Emma Aicher hat einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg die nächste Podestplatzierung eingefahren. Beim zweiten Super-G in Soldeu im Kleinstaat Andorra belegte die zweimalige Olympia-Zweite den zweiten Platz.

Schneller als das 22 Jahre alte Multitalent war allein die Italienerin Sofia Goggia, hinter Aicher Dritte in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo.

Aicher bestätigt Form in Soldeu

Sie sei "sehr zufrieden" mit den drei Rennen in Soldeu, sagte Aicher, die am Freitag zunächst Vierte in der Abfahrt gewesen war. Auch am Sonntag fuhr sie auf Siegkurs, 0,28 Sekunden lag sie zwischenzeitlich vor Goggia.

Emma Aicher bei der Siegerehrung vom SuperG der Frauen am 29.02.2026.

Emma Aicher präsentiert sich weiter in herausragender Form. Die 22-Jährige gewinnt den Super-G von Soldeu und hat damit noch Chancen auf den Sieg in der Diszplinwertung.

28.02.2026 | 1:14 min

Auf dem vom deutschen Trainer Charly Pichler gesteckten Kurs unterliefen ihr dann "ein paar Mini-Fehler" zu viel. Im Ziel fehlten Aicher 0,24 Sekunden auf die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2018. Kira Weidle-Winkelmann kam diesmal nicht unter die ersten zehn.

Emma Aicher in Aktion beim Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Soldeu, Andorra

Emma Aicher rückt näher an die im Abfahrtsweltcup führende Lindsey Vonn heran. Beim Rennen in Soldeu kam die 22-Jährige auf Rang vier. Den Sieg holt Corinne Suter aus der Schweiz.

27.02.2026 | 1:48 min

Drei Chancen auf Weltcup-Kugeln

Aicher mischt neun Rennen vor dem Saisonende damit weiter im Kampf um gleich drei Weltcup-Kugeln mit. In der Abfahrt (noch drei Rennen) liegt sie 94 Punkte hinter Lindsey Vonn (USA), die bei Olympia schwer gestürzt war.

260208 Lindsey Vonn of USA crashes while competing in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Oly

Ein dramatischer Moment bei Olympia: Ski-Star Lindsey Vonn stürzt schwer, kurz darauf folgt eine Operation. Wie es ihr jetzt geht – und was der Eingriff für ihre weitere Karriere bedeutet.

09.02.2026 | 1:48 min

In der Super-G-Wertung (noch zwei Rennen) hat sie 116 Punkte Rückstand auf Goggia. Chancen besitzt Aicher auch noch im Gesamtweltcup: Dort hat sie den Vorsprung von Mikaela Shiffrin (USA) auf 219 Punkte verkürzt. In der kommenden Woche stehen im Val di Fassa zunächst zwei Abfahrten und ein weiterer Super-G auf dem Programm im Weltcup.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 28. Februar 2026 um 15:59 Uhr im Beitrag "Emma Aicher gewinnt Super-G in Soldeu".
