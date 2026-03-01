Super-G: Aicher weiter stark und nur von Goggia geschlagen

Emma Aicher ist weiter in Topform: Die Skirennläuferin hat einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg die nächste Podestplatzierung eingefahren.

Emma Aicher liefert in Soldeu ein starkes Renn-Wochenende ab. Quelle: Witters

Skirennläuferin Emma Aicher hat einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg die nächste Podestplatzierung eingefahren. Beim zweiten Super-G in Soldeu im Kleinstaat Andorra belegte die zweimalige Olympia-Zweite den zweiten Platz.

Schneller als das 22 Jahre alte Multitalent war allein die Italienerin Sofia Goggia, hinter Aicher Dritte in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo.

Aicher bestätigt Form in Soldeu

Sie sei "sehr zufrieden" mit den drei Rennen in Soldeu, sagte Aicher, die am Freitag zunächst Vierte in der Abfahrt gewesen war. Auch am Sonntag fuhr sie auf Siegkurs, 0,28 Sekunden lag sie zwischenzeitlich vor Goggia.

Emma Aicher präsentiert sich weiter in herausragender Form. Die 22-Jährige gewinnt den Super-G von Soldeu und hat damit noch Chancen auf den Sieg in der Diszplinwertung. 28.02.2026 | 1:14 min

Auf dem vom deutschen Trainer Charly Pichler gesteckten Kurs unterliefen ihr dann "ein paar Mini-Fehler" zu viel. Im Ziel fehlten Aicher 0,24 Sekunden auf die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2018. Kira Weidle-Winkelmann kam diesmal nicht unter die ersten zehn.

Emma Aicher rückt näher an die im Abfahrtsweltcup führende Lindsey Vonn heran. Beim Rennen in Soldeu kam die 22-Jährige auf Rang vier. Den Sieg holt Corinne Suter aus der Schweiz. 27.02.2026 | 1:48 min

Drei Chancen auf Weltcup-Kugeln

Aicher mischt neun Rennen vor dem Saisonende damit weiter im Kampf um gleich drei Weltcup-Kugeln mit. In der Abfahrt (noch drei Rennen) liegt sie 94 Punkte hinter Lindsey Vonn (USA), die bei Olympia schwer gestürzt war.

Ein dramatischer Moment bei Olympia: Ski-Star Lindsey Vonn stürzt schwer, kurz darauf folgt eine Operation. Wie es ihr jetzt geht – und was der Eingriff für ihre weitere Karriere bedeutet. 09.02.2026 | 1:48 min

In der Super-G-Wertung (noch zwei Rennen) hat sie 116 Punkte Rückstand auf Goggia. Chancen besitzt Aicher auch noch im Gesamtweltcup: Dort hat sie den Vorsprung von Mikaela Shiffrin (USA) auf 219 Punkte verkürzt. In der kommenden Woche stehen im Val di Fassa zunächst zwei Abfahrten und ein weiterer Super-G auf dem Programm im Weltcup.

