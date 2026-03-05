Skispringen: Freitag bekämpft Olympia-Frust, Prevc ist die Beste

Nika Prevc schafft Historisches: Mit nur 20 Jahren holt sie sich zum dritten Mal in Folge die Große Kugel. Selina Freitag kämpft sich nach ihrem Olympia-Frust zurück.

Die derzeit beste Skispringerin der Welt: Nika Prevc. Quelle: AP

Skispringerin Nika Prevc hat zum dritten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen. Die Slowenin sicherte sich die Große Kugel in Lahti vorzeitig und ist damit nach der Norwegerin Maren Lundby sowie dem Polen Adam Malysz (Herren) erst die Dritte, der das im gesamten Skisprung-Zirkus gelang.

Die 20-Jährige kam beim Springen von der Großschanze auf 124,5 und 128,5 Meter. Bei ihrem 17. Saisonsieg hatte Prevc 14,2 Punkte Vorsprung auf Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Stroem aus Norwegen. Rang drei holte die Japanerin Nozomi Maruyama.

Das ZDFsportstudio mit Skispringen und Biathlon. 05.03.2026

Selina Freitag als Einzige unter den besten zehn

Beste Deutsche wurde Selina Freitag auf Rang sechs. Die 24-Jährige kam auf 116,5 und 118,5 Meter. Nach ihren enttäuschenden Leistungen bei den Olympischen Winterspielen war Freitag wieder etwas besser in Schwung.

Das tut sehr gut. Es ist noch das, wo ich schon mal war. Aber es geht etwas leichter. Da heißt es dranzubleiben. „ Selina Freitag

Agnes Reisch wurde 17., Juliane Seyfarth beendete das Rennen auf Rang 19.

Katharina Schmid mit ihrer Leistung nicht zufrieden

Katharina Schmid, ebenfalls nach großen Enttäuschungen von Olympia abgereist, musste sich nach Sprüngen auf 107,5 und 112,5 Metern mit Rang 25 begnügen.

Für die deutschen Skispringerinnen um Katharina Schmid platzte der erste Medaillentraum. Zur Olympiasiegerin krönte sich überraschend die Norwegerin Anna Odine Ström vor Topfavoritin Nika Prevc. 04.02.2026 | 5:16 min

"Beim Springen macht es gerade keinen Spaß mehr. Mir kann es aber auch noch nicht ganz egal sein. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes - und so springe ich auch gerade", sagte Schmid, die nach der Saison ihre Erfolgskarriere beendet. Für Anna Hollandt endete das Springen auf Position 28.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa