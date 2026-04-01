Andreas Mitter wird neuer Skisprung-Bundestrainer und damit Nachfolger von Stefan Horngacher. Mitter war seit 2023 Co-Trainer der DSV-Adler. Karl Geiger ist mit der Wahl zufrieden.

Auf den neuen Skisprung-Bundestrainer Andreas Mitter wartet eine große Aufgabe. Quelle: Imago

Erst Assistent, jetzt Chef: Andreas Mitter wird Bundestrainer der deutschen Skispringer. Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Stefan Horngacher an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Mitter kenne "das System Skisprung in Deutschland in all seinen Facetten", sagte Sportdirektor Horst Hüttel zur Entscheidung.

Wir vertrauen darauf, dass Andreas mit seiner Expertise und seinem hohen Engagement notwendige neue Impulse setzen kann. „ DSV-Sportdirektor Horst Hüttel

Laut Skispringer Pius Paschke weiß das deutsche Team, wer neuer Bundestrainer der Männer wird. "Ich freue mich, dass wir mit dem neuen Trainer ein paar andere Sachen anstoßen." 29.03.2026 | 0:45 min

Karl Geiger freut sich auf Mitters neue Rolle

Der in der Öffentlichkeit eher unbekannte Mitter war zuletzt bereits drei Jahre als Co-Trainer seines österreichischen Landsmanns Horngacher tätig gewesen. In seiner Trainerkarriere arbeitete er zudem bereits als Cheftrainer in Finnland und für den Skiverband seines Heimatlandes. "Zusammen mit meinen Trainerkollegen wollen wir neue Impulse in der Trainingsarbeit setzen, um das Potenzial der Mannschaft bestmöglich zu entwickeln", sagte er.

Deutschlands langjähriger Leistungsträger Karl Geiger freut sich über die Beförderung Mitters und auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in neuer Rolle. "Ich glaube, dass das funktionieren wird. Das wird eine gute Sache", sagte Geiger zuletzt im ZDF, als er schon wusste, wer Bundestrainer wird, die Öffentlichkeit aber noch nicht.

Ich bin zufrieden mit der Wahl. „ Skispringer Karl Geiger

Der scheidende Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zieht Bilanz und spricht über seine Zukunftspläne. Wer ihm nachfolgt, verrät er nicht, aber was er ihm wünscht. 29.03.2026 | 7:31 min

Horngacher-Ära endet mit Saisonabschluss in Planica

Mit dem Saisonabschluss im slowenischen Planica hatte am vergangenen Sonntag die Ära von Horngacher als deutscher Bundestrainer im Weltcup geendet. Der 56-Jährige feierte mit dem Team zahlreiche Erfolge bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften.

Das Warten auf einen deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee ging aber auch unter ihm weiter.

Mitter sieht sich nach einer komplizierten Saison großen Herausforderungen gegenüber. "Die größte Herausforderung wird sein, die älteren und arrivierten Sportler wieder nach vorne zu bringen", hatte Horngacher kurz vor seinem Abschied gesagt. "Und es geht darum, die richtige Mischung zu finden."

Man muss junge Sportler im richtigen Maß ins Team einbauen und darauf vorbereiten, irgendwann die Wachablösung herbeizuführen. „ Andreas Mitter

Noch seien die jüngeren Sportler aber nicht in der Lage, "ganz vorne mitzuspringen". Genau das soll Mitter ändern.

Karl Geiger ist beim Saisonabschluss der Skispringer der beste Deutsche. In der kommenden Saison haben er und seine Kollegen einen neuen Bundestrainer. 29.03.2026 | 0:55 min

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